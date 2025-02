¿Camilla Parker seguirá siendo reina de Inglaterra cuando Carlos III muera? Este es el título real que tendrá

La salud del rey Carlos III no ha dejado de preocupar desde que se dio a conocer su diagnóstico de cáncer, en febrero de 2024. Una situación que ha generado dudas sobre el futuro de la reina Camilla en caso de que el monarca falleciera antes que ella.

De hecho, una de las interrogantes en este sentido sería su título real, pues actualmente Camilla es reina consorte de Inglaterra. Un tratamiento real que cambiaría si su esposo Carlos muriera, según las tradiciones monárquicas británicas.

Estas normas dictan que, en este hipotético caso, la madrastra de los príncipes William y Harry adoptaría el título de “reina viuda”. Un título reservado para la esposa sobreviviente de un rey fallecido. Ello, además, le otorgaría un estatus honorífico dentro de la Familia Real Británica, aunque sin las responsabilidades y deberes que desempeñaba como consorte del monarca reinante.

Camilla Parker pasaría a ser reina viuda si Carlos III falleciera antes que ella GETTY IMAGES

También, como reina viuda, es probable que Camila realice de vez en cuando algunas apariciones públicas y que, además, posiblemente continúe con su labor en organizaciones benéficas y causas que ha apoyado durante su tiempo como consorte.

Por otro lado, recordemos que cuando fallezca el actual rey, su sucesor directo asumiría el trono, que en este caso sería su hijo mayor, el príncipe William. Por lo que él se convertiría en el nuevo monarca, y su esposa, Kate Middleton, sería proclamada como reina consorte.

¿Qué significa ser reina consorte?

Ser reina consorte significa que una mujer obtiene el título de reina por estar casada con un rey, pero sin ejercer poder soberano. Su papel es principalmente simbólico y de apoyo a la monarquía, representando a la corona en eventos oficiales, promoviendo causas benéficas y apoyando al rey en sus funciones.

Carlos III y la reina Camilla se convirtieron en reyes del Reino Unido desde septiembre de 2022

A diferencia de una reina reinante, que gobierna por derecho propio —como lo fue la reina Isabel II— la reina consorte no tiene autoridad política ni constitucional. Su título es honorífico y generalmente no implica funciones de gobierno.

En la monarquía británica, si el rey fallece, la reina consorte generalmente no mantiene el título de reina, sino que pasa a ser reina viuda. Aunque también podría ser llamada reina madre, solo si su hijo asume el trono. No obstante, este título está reservado exclusivamente para la madre del monarca en funciones. Algo que no sería aplicable en el caso de Camilla.

Pero, aunque llegara a darse este terrible escenario en el que Carlos muriera, es evidente que Camilla seguiría siendo una figura relevante dentro de la monarquía británica. En tanto que su influencia y contribuciones continuarían siendo valoradas tanto por la Familia Real como por el público británico.