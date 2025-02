Descubre quién reemplaza al Papa Francisco durante su hospitalización y cuáles son sus funciones

La hospitalización del Papa Francisco ha dejado a más de uno preguntándose: ¿quién se encarga del Vaticano cuando él no está? A diferencia de los presidentes, que tienen vicepresidentes listos para tomar el control, en la Iglesia católica la situación es mucho más complicada y está llena de reglas antiguas del derecho canónico.

¿Quién remplaza al papa Francisco durante su hospitalización?

Según informó Euronews, mientras el Papa Francisco se encuentra hospitalizado, el cardenal portugués José Tolentino de Mendonça ha sido designado para cubrir de manera temporal algunas de las funciones más importantes del sumo pontífice, como celebrar la misa dominical en el Vaticano. Pero ojo, esto no significa que él tome el poder. En realidad, el Papa sigue teniendo la última palabra, incluso desde la cama del hospital, gracias a que ya ha delegado ciertas responsabilidades a sus colaboradores de confianza.

Según las reglas de la Iglesia, específicamente el canon 335, si el Papa está “completamente impedido” o si la Santa Sede queda “vacante”, no se pueden hacer cambios importantes en el liderazgo de la Iglesia. Pero, ¿qué significa realmente “completamente impedido”? Pues, no está del todo claro, y esto deja en el aire la pregunta de qué pasaría si el Papa no pudiera retomar sus funciones.

El Papa Francisco se encuentra en un estado de salud “complicado” @Pontifex_es

En casos extremos, como la muerte o una renuncia, el Vaticano entra en un período llamado “sede vacante”. En ese tiempo, el camarlengo toma el control temporal, manejando sobre todo las finanzas y la administración general del Vaticano. Actualmente, ese puesto lo ocupa el cardenal irlandés Kevin Farrell, pero hasta ahora no ha tenido que asumir ese rol, ya que el Papa sigue en su puesto y no ha renunciado.

El tema es complejo porque no hay un protocolo claro para un Papa en situación delicada de salud. Esto deja abierta la posibilidad de que, si el Papa Francisco decidiera renunciar, entonces sí habría un cambio de mando y se convocaría un cónclave para elegir a su sucesor.

¿Está el Papa Francisco en estado crítico de salud?

Según informó la Santa Sede, el Papa Francisco está estable y no presenta fiebre. El pontífice ha podido levantarse, desayunar en un sillón y continuar con algunas actividades laborales desde el hospital. Aunque su recuperación avanza positivamente, se espera que su estancia hospitalaria se prolongue para asegurar una recuperación completa.