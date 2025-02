Cómo se encuentra el Papa Francisco hoy, 20 de febrero: el Vaticano reveló el parte médico

A una semana de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma debido a una bronquitis que evolucionó a neumonía bilateral, el Papa Francisco muestra signos alentadores de recuperación.

¿Cómo está la salud del Papa Francisco?

Según informó la Santa Sede, en un comunicado difundido por el portal Vatican News, el estado clínico del Santo Padre “es estable” y sus “análisis de sangre, evaluados por el personal médico, muestran una ligera mejoría, en particular de los índices inflamatorios”.

Además, el mismo comunicado señaló que el Pontífice, de 88 años, “ha tenido una noche de descanso y esta mañana se ha levantado de la cama y ha desayunado en un sillón”. A pesar de su hospitalización, también ha mantener su rutina diaria en la medida de lo posible. “El Papa leyó algunos periódicos y luego realizó su trabajo con sus colaboradores más cercanos y que antes del almuerzo recibió la Eucaristía”, se lee.

También, el citado portal dio a conocer que el miércoles la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó al Papa en el hospital, con quien se reunió en privado por un lapso de 20 minutos.

Recordemos que el pasado viernes 14 de febrero, ingresó al hospital Gemelli de Roma por una bronquitis. Sin embargo, la situación secomplicó ya que el martes 18 de febrero, la Santa Sede informó que padecía una neumonía bilateral.

No obstante, tras este anuncio la salud del Papa ha generado una gran preocupación, especialmente debido a su historial médico. En su juventud, se le extirpó parte del pulmón derecho, lo que lo hace más vulnerable a infecciones respiratorias. Sin embargo, las recientes actualizaciones médicas indican que su estado de salud se encuentra estable.

¿El Papa Francisco va a renunciar?

Por otro lado, esta situación ha generado que varios se preguntan si Francisco dimitiría a su cargo. Sin embargo, tanto el Papa como el Vaticano han tomado medidas por si llegara a pasar esta situación. Incluso, en 2013, el Pontífice reveló que ya había dejado firmada una carta de renuncia en caso de que su salud no le permitiera continuar con sus funciones.

“Es cierto que escribí mi renuncia dos meses después de la elección y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está esta carta. Lo hice por si tuviera algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estuviera del todo consciente como para renunciar”, declaró.

Mientras tanto, las señales actuales apuntan a una recuperación gradual. Por lo que esperemos que pronto el Santo Padre retome plenamente sus funciones al frente de la Iglesia Católica.