Adriana Lima pone en venta su mansión de Los Ángeles con valor de 15.9 millones de dólares

Una de las modelos más famosas del mundo, Adriana Lima, ha puesto en venta la exclusiva y lujosa mansión que comparte con su esposo Andre Lemmers III en Brentwood, California, que adquirieron en el 2022 por un valor de más de 12 millones de dólares.

La modelo y su esposo están pidiendo ahora 15.9 millones de dólares por ella, un precio un poco más elevado del que pagaron en el 2022.

Te podría interesar: La historia detrás de Adriana Lima y cómo llegó a ser odiada por Zoë Kravitz

¿Cómo es la mansión que Adriana Liam puso en venta por 15.9 millones de dólares?

Lima y Lemmers explicaron en entrevista para el The Wall Street Journal que tuvieron que tomar la decisión de mudarse de Los Ángeles a Nueva York por sus proyectos laborales.

“Nos robaron demasiado tiempo personal al estar al otro lado del país y hacer viajes más largos”, dijeron al medio.

Por otra parte, la agencia inmobiliaria que se está haciendo cargo de la venta de la propiedad, asegura que se trata de una finca moderna que combina lujo, diseño, privacidad e innovación, además de dar a conocer las características.

“La propiedad cuenta con cámaras con inteligencia artificial que reconocen al instante rostros desconocidos y pueden alertar a un equipo de seguridad en vivo en segundos.

El terreno de 0,34 acres alberga una residencia principal de cinco dormitorios y siete baños y una casa de huéspedes independiente de un dormitorio y un baño.

El acceso privado conduce a un garaje para dos coches, con espacio para cuatro vehículos adicionales. Las comodidades exteriores incluyen una piscina estilo resort, jardines, una zona de fogatas y una cocina al aire libre, con espacio para añadir una cancha deportiva”.

Otras características de la exclusiva propiedad es que está recién renovada con una sala de cine privada con equipos valorados en 100 mil millones de dólares, e integración inteligente para controlar luces, sonido, clima y seguridad.

Es una pena que Adriana y su esposo tengan que vender la propiedad, pues sin duda cuenta con todas las comodidades para llevar una vida de ensueño con comodidades al alcance,