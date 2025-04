Adiós al mismo look de siempre: 5 cortes que rejuvenecen el rostro después de los 50

Atreverse a un cambio de look con un nuevo corte de cabello, especialmente después de los 50 años, puede ser un reto para muchas. Sin embargo, también es una gran oportunidad para conocer una versión más auténtica, más segura, y por qué no, más atrevida de sí misma.

Y aunque el mismo look de siempre puede ser cómodo, ello también podría restarte luz, movimiento y frescura a tu estilo, haciendo que luzcas mucho mayor de lo que realmente eres. Por ello, es que aquí te decimos cuáles son los cortes de cabello que te ayudarán a rejuvencer tu rostro. ¡Toma nota!



Corte bob despuntado con movimiento

El clásico bob se transforma después de los 50. La clave está en las puntas desfiladas, que dan movimiento sin restar estructura. A la altura de la mandíbula o un poco más largo, este corte es ideal para alargar el cuello y suavizar la línea de la mandíbula. Perfecto para cabello fino, aporta volumen sin necesidad de tanto mantenimiento.

Corte pixie suave y con capas

Ahora que si buscas un cambio más radical, el pixie moderno es tu aliado. Pero olvídate del estilo rígido: los pixies de hoy son suaves, con capas que rodean el rostro y aportan una sensación de ligereza. Este corte abre la mirada, acentúa los pómulos y transmite una seguridad que no necesita explicaciones.

Corte mariposa

Para las mujeres que desean renovarse sin sacrificar su abundante melena, el corte mariposa es el ideal. Combina lo mejor de dos mundos: la sensación de tener el cabello largo, pero con capas superiores más cortas que enmarcan el rostro y dan un efecto de “lifting” inmediato. Aporta movimiento, volumen y ese aire despreocupado que rejuvenece al instante.

Artistas como Monica Bellucci han recurrido al corte mariposa en los últimos años AFP

Corte shaggy

Mientras que el corte shaggy es perfecto para quienes buscan un estilo moderno, con actitud y sin rigideces. Con capas desordenadas, puntas desfiladas y un aire deliberadamente despeinado, este look aporta textura y movimiento, lo que suaviza las facciones y resta años. Funciona especialmente bien en cabellos ondulados o con volumen natural, y es una excelente opción después de los 50 años para romper con la monotonía sin esfuerzo.

Clavicut

Ni muy largo ni muy corto: el Clavicut, o corte a la altura de la clavícula, es el equilibrio perfecto. Favorece a casi todos los tipos de rostro y tiene un efecto visual estilizador. Al dejar el cabello caer justo sobre los hombros, enmarca el rostro suavemente y aporta una sensación de orden sin rigidez. Es un corte versátil, fácil de peinar y que transmite una imagen fresca y actual, ideal después de los 50 años para quienes buscan elegancia sin esfuerzo.

El corte de cabello a la altura de la clavícula o clavicut ayuda a alargar el cuello y rostro Archivo

Recuerda que, al final, no se trata de seguir modas, sino de elegir el corte que se alinee con tu energía actual. El estilo no tiene edad, pero sí necesita evolución. Y después de los 50, lo que más rejuvenece no es un corte en sí, sino la decisión de priorizarte. Así que si estabas esperando una señal para cambiar tu look, aquí la tienes. ¡Anímate y cuéntanos cómo te va!