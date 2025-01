Revelan el gran beneficio que tendría Carlos III al desalojar al príncipe Andrés de Royal Lodge

La prensa británica asegura que el rey Carlos III tendría un gran beneficio económico, si su hermano menor, el príncipe Andrés, abandonara su actual residencia: la lujosa mansión de Royal Lodge.

“El príncipe Andrés podría ser un posible impulso financiero para el rey Carlos si decide abandonar la Royal Lodge. El rey y su hermano están actualmente en un punto muerto en lo que respecta a la permanencia de Andrés en la enorme propiedad de 30 habitaciones”, se dice desde el Scottish Daily Express.

El medio citado asegura que la comentarista real Emily Andrews sugiere que el rey podría beneficiarse económicamente alquilando la propiedad de forma privada a través de Crown Estate. “El año pasado, se dice que el rey recibió 45 millones de libras de los 1.100 millones de libras de beneficio de Crown Estate”, según informa Aberdeen Live.

Royal Lodge es la actual residencia del príncipe Andrés Lisa Sheridan/Getty Images

¿Es posible que el príncipe Andrés abandone pronto Royal Lodge?

The Scottish Daily Express cita datos del documental “La batalla por Royal Lodge: Andrés contra Carlos”, el cual se transmite por el Canal 5 del Reino Unido y argumenta que es realmente improbable que el duque de York quiera abandonar su actual residencia. “Creo que Andrés querrá permanecer en Royal Lodge tanto tiempo como le sea posible”, sentencia el medio.

Cabe recordar también que en 2003, el hermano del rey firmó un contrato de arrendamiento de 75 años con Crown Estate, comprometiéndose a cubrir los gastos de mantenimiento de la gran residencia rural, lo cual también lo ata a seguir habitando la propiedad.

El príncipe Andrés firmó un contrato que lo obliga a hacerse cargo de Royal Lodge Getty Images

Asimismo, es preciso destacar que hace unos meses la Oficina Nacional de Auditoría sacó a la luz un informe en el que se detallan los términos de dicho contrato de arrendamiento , explicando que la propiedad sólo puede transmitirse a su descendencia o viuda.

En el documento se lee “Los términos del contrato de arrendamiento de agosto de 2003 entre The Crown Estate y SAR el Duque de York le impiden obtener beneficios económicos de cualquier aumento en el valor de la propiedad, ya que la propiedad absoluta pertenece a The Crown Estate y el arrendamiento no puede asignarse a nadie más excepto a su viuda o sus dos hijas (o un fideicomiso establecido únicamente para su beneficio)”.

Sin embargo, sin importar lo que estipule el documento de arrendamiento, cualquier causa de éste podría ser derogada por Carlos III al momento de expulsar a su hermano de la mansión, por lo cual aún existe la posibilidad de que el rey decida desalojar a su hermano menor con tal de obtener una ventaja económica extra tras el arrendamiento de la propiedad.