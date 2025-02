¿De dónde obtiene dinero el príncipe Andrés para vivir? Te sorprenderás

El príncipe Andrés, duque de York, es conocido por sus recientes escándalos, los cuales van desde acusaciones de abuso sexual hasta señalamientos por estar involucrado en el caso del delincuente Jeffrey Epstein.

Tales acusaciones provocaron una deshonra para la Corona, por lo cual en 2019 al duque le fue revocado su papel activo dentro de la Familia Real y en septiembre de 2024, su hermano mayor, el rey Carlos III, le retiró el sueldo que recibía por parte de la institución.

Desde entonces, el duque de York ha tenido que cubrir sus gastos a través de ingresos privados y el monto correspondiente a su pensión de las fuerzas armadas, la cual se estima en pagos de 20 mil libras al año, según la BBC.

En 2024, Carlos III retiraró los fondos privados de donde se pagaba la seguridad de la mansión de Andrés de York Getty Images

La misma fuente afirma que durante estos últimos años Andrés pudo haber subsistido a partir de algunos fondos adicionales obtenidos por la venta de un chalet de lujo en la estación de esquí suiza de Verbier, la cual compró en 2015 por más de 8 millones de euros, junto con su ex esposa Sarah Ferguson.

Sin embargo, tales datos financieros resultan insuficientes, tomando en cuenta que los gastos anuales del príncipe Andrés ascienden a unos 4 millones de libras, incluyendo el gasto por su equipo de seguridad y otros cobros de manutención, según The Times.

¿El príncipe Andrés podría volver a trabajar para obtener recursos para cubrir sus gastos?

Un informe reciente del diario The Times señala que el duque podría estar a punto de reanudar sus labores empresariales para de esta manera volver a generar sus propios ingresos.

El príncipe Andrés podría volver a trabajar Getty images

El medio informa que la iniciativa global de emprendedores Pitch@Palace, fundada por el duque hace unos años, podría asociarse con la empresa holandesa SBC y eso le dará solvencia al príncipe.

“Andrés, de 64 años, recibirá un pago por cada acuerdo que SBC alcance con territorios individuales, lo que significa que el duque podría ganar millones de libras gracias a la asociación”, señala The Times.

De acuerdo con The New York Post, este acuerdo marca el primer trabajo conocido que ha realizado el príncipe Andrés desde que dejó su cargo como miembro activo de la realeza.

¿La Casa Real está de acuerdo con que el príncipe Andrés vuelva a trabajar?

Una fuente del Palacio de Buckingham dijo a The Times: “Si bien no hacemos comentarios sobre ninguna reunión o presentación privada, los funcionarios del Palacio de Buckingham no han revisado ni aprobado los detalles de ningún acuerdo financiero entre el duque o sus asesores y ningún tercero”.

Al respecto, el diario citado agrega: “Con base en la información compartida, se entiende que el palacio no planteó objeciones a las propuestas preliminares”, lo cual daría a entender que la Casa Real está de acuerdo con que el duque de York continúe con su labor empresarial.