Revelan la emotiva promesa que Carlos III le hizo a Felipe de Edimburgo antes de morir

El 9 de abril de 2021, la Familia Real de Inglaterra se vistió de luto tras el fallecimiento de Felipe de Edimburgo. Además de la enorme tristeza que esto representó para Isabel II, también lastimó profundamente a Carlos III, que hoy se sabe, pudo hablar una última vez con su padre, en donde se despidieron y el príncipe le habría hecho una desgarradora petición sobre un tema que lo inquietaba.

Esta es la importante promesa que Carlos III selló con Felipe de Edimburgo durante su última charla

A poco más de cuatro años de la muerte de Felipe de Edimburgo, salieron a la luz nuevos detalles de la conmovedora despedida que Carlos III tuvo con su papá. De acuerdo con un apartado de The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, de la experta en realeza Katie Nicholl. En esta última conversación, padre e hijo acordaron que el ahora rey se encargaría de proteger a Isabel II ante cualquier adversidad.

“Hagas lo que hagas, prométeme que cuidarás de tu madre”, habrían sido las palabras que el príncipe le proclamó a su primogénito y él aceptó emocionado, sin imaginar que tan solo 17 meses después la entonces reina también perecería.

Felipe de Edimburgo pudo hablar por última vez con Carlos III en su lecho de muerte Getty

¿De qué murió Felipe de Edimburgo?

El fallecimiento del príncipe Felipe se confirmó la tarde del 8 de abril de 2021, tras varias semanas en las que se reportó sobre su delicado estado de salud causado por complicaciones propias de la edad. Según informó en su momento The Telegraph, el esposo de Isabel II murió por causas relacionadas con su “vejez”, información que habría quedado asentada directamente en las actas oficiales. Ya que cabe recordar, el difunto monarca estaba a punto de cumplir 100 años (de los que estuvo casado con la reina casi 74).

Felipe de Edimburgo murió a los 99 años Web The Royal Family

Los servicios funerarios se llevaron a cabo el 17 de abril, en las instalaciones de la Capilla de San Jorge, ubicada en el Castillo de Windsor. Aunque los asistentes fueron pocos por la emergencia sanitaria que había en ese año, sí estuvieron presentes los familiares más cercanos, incluyendo a sus nietos, hijos y esposa.