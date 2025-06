Revelan que Carlos III se habría “horrorizado” por este video de Meghan Markle

Hace unos días, Meghan Markle publicó en sus redes sociales un video en el que aparece bailando junto al príncipe Harry. Sin embargo, parece ser que el rey Carlos III se habría quedado “horrorizado” debido a esta inusual publicación de la duquesa de Sussex, según informó una experta en realeza.

Meghan Markle comparte un video en el que sale bailando twerking

Fue con motivo del cuarto cumpleaños de la princesa Lilibet que Meghan dio a conocer este videoclip a través de su cuenta de Instagram. En el mismo, la exactriz sale bailando, junto a su esposo, para inducir el trabajo de parto.

El video fue grabado en 2021, cuando Markle estaba por dar a luz a su hija Lilibet, y se alcanza a ver cómo la duquesa levanta un poco la falda por encima de las rodillas y se anima a hacer twerking al ritmo de “The Baby Momma Dance”. Este clip no solo se viralizó, sino que también ha sido severamente criticado.

Así es cómo Carlos III habría reaccionado al video de Meghan Markle

Jennie Bond, periodista veterana y analista de la realeza, no dudó en calificar esta escena con dureza, e incluso se atrevó a pronosticar cuál habría sido la reacción de Carlos III a este video de Meghan. “Si el rey lo ha visto, cosa que dudo, aunque no puede haberse perdido los titulares, estoy segura de que se habría horrorizado. La realeza tiene que llevar consigo cierta medida de dignidad”, según sus palabras, recogidas por The Mirror.

“Puedo oír la voz del antiguo secretario privado de la difunta Reina, Lord Charteris, repitiendo los comentarios que una vez hizo sobre Fergie: “Vulgar, vulgar, vulgar”, dijo la experta. “Sin embargo, compartir esas escenas con el mundo es totalmente extraño y, en mi opinión, le quita toda la magia al momento. No puedo imaginar por qué decidió publicarlo”, refutó.

El rey Carlos III y la Familia Real se rigen por estrictos protocolos de comportamiento en público Archivo

Por otro lado, esta polémica surge del valor que se da al protocolo dentro de la Familia Real. Mientras el rey representa una continuidad secular, Meghan encarnaría una modernidad disruptiva y que rompe con todos los moldes rígidos de la realeza. Y aunque la pareja Sussex vive en California, alejada de la corona británica, este tipo de acciones parecen seguir teniendo repercusiones en los Windsor.

Mientras que en el caso de la exactriz de Suits, compartir este momento con el mundo puede interpretarse como un acto de autenticidad y empoderamiento femenino. Pero para los expertos reales, como Bond, ello iría en contra de la imagen recatada y los valores que siempre han acompañado a la monarquía británica.