Suscríbete
Entretenimiento

¿Pruebas contra Justin Baldoni? Isabela Ferrer, estrella de “It Ends With Us”, rompe el silencio en su contra

La joven actriz sostiene que Baldoni la intimidó luego de ser citada en la disputa legal y solicita sanciones hacia el también director.

August 18, 2025 • 
Lily Carmona
¿Pruebas contra Justin Baldoni Isabela Ferrer, estrella de It Ends With Us, rompe el silencio en su contra.png

Isabela Ferrer rompe el silencio y declara contra Baldoni.

Getty Images

El caso de lo ocurrido durante el rodaje de “It Ends With Us” sigue dando de qué hablar. El día de hoy, la actriz Isabela Ferrer (quien interpreta al personaje de Blake Lively en su versión joven), salió a la luz publica a acusar al director y protagonista del filme, Justin Baldoni, de “acoso” durante el proceso legal que el actor enfrenta con Blake Lively.

Acusaciones de acoso y manipulación

Isabela Ferrer fue citada como testigo ante el caso que enfrentan legalmente a Blake Lively y Justin Baldoni, por acusaciones de acoso sexual en el set de la película “It Ends With Us”, sin embargo, de acuerdo con el actor, él no había podido ponerse en contacto con ella. Por esta razón, el actor presentó el pasado 12 de agosto una solicitud reclamando que la joven de 24 años no había respondido a la citación.

Ferrer y su equipo legar argumentaron que esta acción, por parte de Baldoni, era parte de una estrategia de acoso, alegando que tanto Baldoni como su productora, Wayfarer Studios, intentaron presionarla con trámites que ella considera innecesarios con la única finalidad de intimidarla.

Señalamientos contra Baldoni

De acuerdo con la actriz, Baldoni no respetó acuerdos previos sobre cómo debía manejarse la participación de su persona durante todo el proceso, y agregó que el actor la forzó a responder de una forma en la que ella se sentía vulnerable y con el objetivo de desgastarla, por ello solicitó al tribunal que se rechazara la solicitud de Baldoni y se le impusiera una sanción por este “acoso”.

De acuerdo con Ferrer, en febrero Blake Lively le envió una citación, a lo que la actriz de 24 años solicitó a la productora de Baldoni cubriera los gastos legales como estaba estipulado en su contrato. Sin embargo, ella afirma que aceptaron hacerlo solo si ella cedía el control total de su defensa, lo cual impedía que pudiera presentar documentos que probaran lo ocurrido.

Los abogados de Isabela acusan a Baldoni de usar nuevas citaciones de forma abusiva, sin aportar pruebas diferentes, solo para hostigarla.

Con esta nueva acusación, Isabela Ferrer podría convertirse en la primera actriz de reparto que respaldara públicamente la versión de Blake Lively sobre el comportamiento del director y sus estrategias de acoso. Hasta el momento, Justin Baldoni ha negado todas las acusaciones en su contra, sin embargo, estos nuevos señalamientos podrían complicar más la defensa del director.

También puedes leer:
blake lively vs Justin baldoni la actriz demanada a coprotagonista romper el círculo.jpg
Entretenimiento
Blake Lively demanda a su coprotagonista en Romper el Círculo, Justin Baldoni, por acoso sexual
December 21, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Justin Baldoni llega al estreno de %22It Ends With Us%22 en el AMC Lincoln Square Theater el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.jpg
Entretenimiento
Tras demanda de Blake Lively, Justin Baldoni se queda sin representante
December 22, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Justin Baldoni Blake Lively
Lily Carmona
Relacionado
6 cortes de pelo que ya NO estarán de moda en otoño 2025 porque envejecen .png
Belleza
6 cortes de pelo que ya NO estarán de moda en otoño 2025 porque envejecen
August 18, 2025
 · 
Lily Carmona
Rey Felipe VI
Realeza
Felipe VI interrumpe su descanso de verano ante la crisis en España
August 18, 2025
 · 
Lily Carmona
Adiós balayage, hola café cobrizo el tinte que toda mujer de 50+ querrá este otoño.png
Belleza
Adiós balayage, hola café cobrizo: el tinte que toda mujer de 50+ querrá este otoño
August 18, 2025
 · 
Lily Carmona
La tragedia de la hija mayor del rey de Tailandia empeora tras dos años sin despertar.png
Realeza
La tragedia de la hija mayor del rey de Tailandia: empeora tras dos años sin despertar
August 18, 2025
 · 
Lily Carmona