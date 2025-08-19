¿Pruebas contra Justin Baldoni? Isabela Ferrer, estrella de “It Ends With Us”, rompe el silencio en su contra

El caso de lo ocurrido durante el rodaje de “It Ends With Us” sigue dando de qué hablar. El día de hoy, la actriz Isabela Ferrer (quien interpreta al personaje de Blake Lively en su versión joven), salió a la luz publica a acusar al director y protagonista del filme, Justin Baldoni, de “acoso” durante el proceso legal que el actor enfrenta con Blake Lively.

Acusaciones de acoso y manipulación

Isabela Ferrer fue citada como testigo ante el caso que enfrentan legalmente a Blake Lively y Justin Baldoni, por acusaciones de acoso sexual en el set de la película “It Ends With Us”, sin embargo, de acuerdo con el actor, él no había podido ponerse en contacto con ella. Por esta razón, el actor presentó el pasado 12 de agosto una solicitud reclamando que la joven de 24 años no había respondido a la citación.

Ferrer y su equipo legar argumentaron que esta acción, por parte de Baldoni, era parte de una estrategia de acoso, alegando que tanto Baldoni como su productora, Wayfarer Studios, intentaron presionarla con trámites que ella considera innecesarios con la única finalidad de intimidarla.

Señalamientos contra Baldoni

De acuerdo con la actriz, Baldoni no respetó acuerdos previos sobre cómo debía manejarse la participación de su persona durante todo el proceso, y agregó que el actor la forzó a responder de una forma en la que ella se sentía vulnerable y con el objetivo de desgastarla, por ello solicitó al tribunal que se rechazara la solicitud de Baldoni y se le impusiera una sanción por este “acoso”.

De acuerdo con Ferrer, en febrero Blake Lively le envió una citación, a lo que la actriz de 24 años solicitó a la productora de Baldoni cubriera los gastos legales como estaba estipulado en su contrato. Sin embargo, ella afirma que aceptaron hacerlo solo si ella cedía el control total de su defensa, lo cual impedía que pudiera presentar documentos que probaran lo ocurrido.

Los abogados de Isabela acusan a Baldoni de usar nuevas citaciones de forma abusiva, sin aportar pruebas diferentes, solo para hostigarla.

Con esta nueva acusación, Isabela Ferrer podría convertirse en la primera actriz de reparto que respaldara públicamente la versión de Blake Lively sobre el comportamiento del director y sus estrategias de acoso. Hasta el momento, Justin Baldoni ha negado todas las acusaciones en su contra, sin embargo, estos nuevos señalamientos podrían complicar más la defensa del director.