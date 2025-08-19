6 cortes de pelo que ya NO estarán de moda en otoño 2025 porque envejecen

Contar con un buen corte de pelo, no solo nos ayuda a enmarcar el rostro y vernos bellas, también puede ser un aliado al momento de querer proyectar seguridad y una imagen moderna. Sin embargo, así como surgen tendencias e ideas cada cierto tiempo, hay estilos que van quedándose atrás, sin recibir algún tipo de actualización o refresh, perdiéndose con el tiempo. Por supuesto que apostar por estos cortes lejos de favorecernos, puede provocar que nuestra apariencia se vea afectada, mostrándonos cansadas, maduras o aburridas.

Si por tu mente está pasando la idea de cambiar de look, antes de salir al salón de belleza es mejor que consideres estos cortes de pelo que ya no debes incluir en tus imágenes de referencia al estilista.

Cerré corto

Este corte de pelo es primo del bob, sin embargo, contrario a él, apuesta por ir siempre estático y corto a la altura del mentón, provocando que se vea rígido y sin movimiento. Fue muy bello allá por el 2015, gracias a su practicidad, pero ¡ya no más!, pues es un estilo que tiene a endurecer las facciones, especialmente en mujeres de más de 40. La alternativa a este pelo es apostar con un bob con textura y movimiento, pues lo que se busca es suavizar el rostro y aportar presencia en nuestra apariencia.

Pelo extralargo con corte recto

Apostar por una melena larga más allá de la cintura, sin capas o volumen, puede provocar que nos veamos desfavorecidas. Este estilo de pelo suele verse pesado, provocando que sobre nuestro rostro se cree la ilusión visual de alargamiento innecesario y apagando nuestras facciones. Apostar por una melena larga, sí, pero con capas sutiles será un total acierto, pues esto aportará fluidez y naturalidad a tu pelo.

Pixie sin forma

El corte pixie sigue siendo uno de los favoritos de muchas mujeres y de los poco cortes que ha sabido evolucionar con el tiempo logrando adaptarse a las tendencias actuales. Sin embargo, existe una versión de él que debes evitar a toda costa: el pixie sin forma. Este se caracteriza por ser extremadamente corto y plano logrando que tu melena se vea rígida, además los rasgos de tu rostro podrían verse endurecidos propiciando que las líneas de expresión se hagan más visibles. La alternativa que podrías elegir es apostar por un pixie versátil con textura para lograr una apariencia fresca y rejuvenecedora.

Davina McCall con un bob corto en los 2000. Colin Davey/Getty Images

Fleco reto espeso

Apostar por un fleco extremadamente tupido ya no está de moda, especialmente cuando este es completamente recto, pues puede endurecer nuestra mirada resaltando líneas que no queremos que se hagan muy evidentes. Al cubrir medio rostro la luminosidad de este se ve apagada y puede ser molesto llevar sobre la frente tanta cantidad de pelo. Si quieres lucir un corte con fleco apuesta por un estilo relajado tipo cortina o degrafilado como el de Dakota Johnson, estos estilos enmarcan el rostro y estilizan los rasgos.

Corte en capas excesivas tipo 2000

Sí, la moda de los 2000 está de regreso, ¡pero no toda!, y eso incluye aquellos cortes de antaño que llevaban múltiples capas y muchos rayitos. En su momento fueron la sensación, por supuesto, sin embargo, apostar por ellos en el 2025 no es buena idea, este estilo resta naturalidad a la melena y puede hacernos ver mayores de lo que somos. En su lugar, puedes optar por capas fluidas que aporten volumen sin exagerar.

Bob extra corto

Sí, el corte bob es un estilo atemporal (y por eso lo amamos), sin embargo, llevarlo extremadamente corto y con líneas sumamente rectas es capaz de crear sobre nosotras una apariencia no tan moderna. Al ir tan marcado puedes correr el riesgo de resaltar de más la mandíbula haciendo que tu rostro se endurezca. Lo recomendable es apostar por un bob moderno, un poco más largo y con textura en las puntas para aportar movimiento.

Recuerda que lo importante antes de elegir cualquier cambio de imagen es que tú te sientas cómoda con el resultado, los cortes de pelo están en evolución constante y es muy probable que lo que está en esta lista, en unos años, vuelva a estar de moda (o desaparecer por completo). La clave para elegir el corte y estilo correctos es apostando por aquellos que te ayuden a destacar tus rasgos de forma favorecedora.