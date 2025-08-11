Suscríbete
Belleza

Boho Bombshell: el corte de pelo que te hace ver sofisticada y debes llevar este otoño

Este corte bohemio-chic está conquistando las melenas de las mujeres que apuestan por un look fresco y elegante.

August 11, 2025 • 
Lily Carmona
Dakota Johnson se convierte en la inspiración del boho bombshell y nos enseña cómo usarlo

Getty Images

Ondas despreocupadas, flequillo desalineado y una messy vibe, el corte Boho Bombshell se ha convertido en la obsesión de hairstyle del momento y su mayor embajadora, Dakota Johnson, quien ha hecho de esta melena, sí su sello personal, pero también una tendencia, hace que todas queremos llevarlo para vernos bellas y elegantes como ella.

Si estás en la búsqueda de un corte de pelo femenino, versátil y lleno de personalidad, entonces debes quédate a conocer más sobre este estilo que sí o sí debes lucir en otoño.

¿Qué es el corte de pelo Boho Bombshell?

El Boho Bombshell es la fusión perfecta entre lo relajado y lo glamuroso. Este corte está inspirado en el estilo bohemio, pero con un toque de sofisticación, apuesta por lucir capas largas, ondas suaves y mucho movimiento.

Su base son las capas largas que sirven para enmarcar el rostro y aportar volumen, pero sin hacerlo ver “peinado”. Estas ondas sueltas o “desaliñadas” buscan aportar una apariencia fresca y ligera, y es justo ahí donde radica el secreto de la melena que nos gusta tanto, que no requiere de una elaboración tan tediosa como el uso de máquinas, secadora, tubos y demás, para obtener un resultado que no solo se ve bien sino pulido.

Capas y volumen: lo que necesita tu pelo para un look único

A pesar de que este es un corte que puede llevarse liso, nada le hace tanta justicia como las ondas. Estas le dan textura y movimiento, además suman para lograr ese encanto que nos invita a correr al salón a pedirlo: es un corte despeinado que se ve peinado. La clave para lucirlo perfecto es llevarlo con el volumen suficiente sin que pierda fluidez.

Dakota Johnson ha hecho del boho bombshell su sello personal.

Getty Images

Este corte es común de verlo en melenas largas; sin embargo, también puede adaptarse a estructuras midi como sucede en el pelo de las hermanas Olsen, quienes son otras grandes referentes de este estilo.

Otra de sus grandes virtudes es que es un corte muy versátil, queda perfecto en mujeres de todas las edades, por su estructura, es capaz de suavizar las facciones y ayudarnos a rejuvenecer el rostro.

Su practicidad es otra de las razones que nos hacen amarlo, pues estilizarlo es sencillo y rápido. Como ya te adelantábamos, no necesita de herramientas de calor para lograr alcanzar su textura óptima. Bastará con que salgas de la ducha, lo dejes secar por su cuenta al aire libre y así, en automático, tendrás ese estilo messy que lo caracteriza. Esto es una gran ventaja al momento de apostar por un look que nos permita mantener un pelo saludable.

El Boho Bombshell es la declaración de estilo que necesitábamos para apostar por él en nuestro próximo cambio de imagen. Su mezcla de desenfado y sofisticación es perfecta para ayudarnos a proyectar elegancia, feminidad y mucha naturalidad.

