Esta fue la inesperada reacción que tuvo Meghan Markle ante un tierno gesto de Carlos III en un día muy importante

El príncipe Harry y Meghan Markle se casaron el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge. Aquel día todo parecía el final de un cuento de hadas, sin embargo, pocas personas saben que para llegar al altar la pareja tuvo que experimentar varias dificultades, entre ellas la cancelación del padre de la novia, Thomas Markle, quien días antes de celebrarse las nupcias anunció que no podría asistir al magno evento.

En un primer momento la noticia debió haber resultado un shock para Meghan, sin embargo, el rey Carlos III estuvo para ella y le ofreció reemplazar a Thomas y llevarla al altar, un tierno gesto que, inesperadamente, fue rechazado por la californiana. Incluso, el Palacio de Kensington dijo que el entonces príncipe Carlos estaba feliz de cumplir con la tarea de acompañar a su futura nuera hacia al altar.

De acuerdo con el autor Robert Hardman, en lugar de aceptar inmediatamente la oferta de su suegro, Meghan prefirió decir: "¿Podemos llegar a un acuerdo?”, lo cual indicó que no se trataba de una novia ruborizada,” sino de una mujer segura de sí misma, independiente y decidida a triunfar por sí sola”.

Meghan Markle no pudo ser entregada por su padre en su boda Getty Images

¿Meghan Markle aceptó la propuesta de Carlos III de acompañarla al altar?

Finalmente, la protagonista de “Suits” caminó sola para entrar a la capilla el día de su boda. Posteriormente, se le unieron en procesión sus 10 jóvenes damas de honor y pajes, una procesión que incluyó a dos de los hijos de Kate Middleton: el príncipe George y la princesa Charlotte.

Una vez que la novia llegó al coro, el príncipe William, hermano del novio, acompañó a Meghan hasta su futuro esposo, aunque no la entregó, sino que se mantuvo alejado mientras ella se acercó a Harry.

¿Por qué el papá de Meghan Markle no asistió a la boda de su hija con el príncipe Harry?

De acuerdo con el diario The Independent, el señor Thomas Markle no pudo acudir a la ceremonia debido a que días antes se había sometido a una cirugía de corazón.

“Lamentablemente, mi padre no asistirá a nuestra boda”, dijo Meghan en su momento. Asimismo, declaró: “Siempre me he preocupado por mi padre y espero que pueda tener el espacio que necesita para centrarse en su salud”. Finalmente agradeció a todos aquellos que le hicieron llegar su apoyo por el hecho.

Tras haberse dado a conocer la noticia de la ausencia, algunos seguidores reales especularon que la madre de Meghan Markle, Doria Ragland, ocuparía el lugar del señor Markle, aunque, ahora, siete años después de haberse llevado la boda real, sabemos que eso no fue así.