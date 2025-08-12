Suscríbete
Si tuviera 60 usaría estas uñas cortas de Lily Collins que rejuvenecen las manos

¿Quieres reinventar tu manicure? Este nail art gótico de Lily Collins podría ser tu mejor aliado.

August 11, 2025 • 
Karen Luna
Lily Collins

Lily Collins luce espectacular con un corte short bob

@lilyjcollins

Oye, ¿has visto las uñas de Lily Collins últimamente? Te juro que tienen algo que las hace lucir súper frescas y juveniles, y no es solo por el color, sino por lo cortas y cuidadas que las lleva. Si yo tuviera 60, sin duda copiaría ese estilo porque es sencillo, elegante y, lo mejor, ¡rejuvenece las manos al instante!

¿Por qué las uñas cortas son el hit después de los 60?

Cuando llegas a cierta edad, las uñas largas pueden ser un poco incómodas o dar la impresión de que estás intentando demasiado. Las uñas cortas, en cambio, se ven naturales, fáciles de mantener y súper chic. Lily lo sabe bien: unas uñas cortas bien hechas pueden hacer que tus manos se vean más delicadas y hasta más jóvenes.

Una de las cosas que más me gusta del look de Lily es que usa tonos suaves, como un rosa pastel o nude que hacen que las manos se vean iluminadas y con vida. Nada de colores fuertes o demasiado oscuros que a veces envejecen. Estos tonos le dan un aire fresco y elegante sin esfuerzo.

Nada de uñas recargadas ni decoraciones exageradas. Lily apuesta por un diseño minimalista, lo que hace que sus nails sean perfectas para cualquier ocasión, ya sea para una salida casual o para un evento especial. Eso sí, siempre se ven súper pulidas y cuidadas, que es justo lo que necesitamos.

Celebrities At 2025 French Open - Day Fifteen

Uñas cortas de Lily Collin

Getty Images

El cuidade básico de las uñas cortas

Lo mejor de las uñas cortas es que son fáciles de cuidar y básicamente tienen ese toque elegante al que no nos podemos resistir. Entre los cuidados, con aplicar un poco de crema hidratante sobre las manos es más que suficiente, especialmente si quieres un efecto porcelana.

Si yo tuviera 60, estas uñas cortas estilo Lily Collins serían mi primera elección para sentirme cómoda, elegante y con ese toque de juventud que todas buscamos.

uñas negras Lily Collins manicure
