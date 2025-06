Todo sobre el undercut: el nuevo corte de pelo que elevará la elegancia de las mujeres +40

¿Quieres un cambio de look que rejuvenezca tu rostro, marque estilo y te haga sentir poderosa? El corte undercut es la tendencia capilar que está arrasando en mujeres mayores de 40… ¡y por muy buenas razones!

El undercut se trata de un corte de pelo moderno y versátil que consiste en rapar o cortar muy corto uno o varios lados de la cabeza, mientras se deja más largo el cabello en la parte superior. Puede ser sutil o atrevido, dependiendo de cómo lo lleves. En mujeres, suele ir acompañado de un peinado elegante como un bob, pixie largo o moño alto, revelando el corte inferior solo cuando tú lo decides.

¿Por qué el undercut está de moda?

El undercut ha dejado de ser exclusivo de las generaciones más jóvenes. Ahora, mujeres maduras lo adoptan como símbolo de confianza, modernidad y autenticidad. En 2025, los estilos que combinan elegancia + carácter están marcando tendencia, y el undercut cumple ambos requisitos.

Scarlett Johansson es otra de las representantes más fashion del undercut Getty Images

Además, las redes sociales y las celebridades han potenciado esta tendencia mostrando lo increíble que puede verse este corte en mujeres de todas las edades. Su versatilidad y aire vanguardista lo hacen ideal para quien quiere un cambio que refleje fuerza y estilo.

Aunque pueda parecer atrevido, el undercut tiene un lado sofisticado. Cuando se combina con peinados pulidos,como ondas suaves, recogidos bajos o melenas perfectamente alisadas, el contraste entre lo clásico y lo rebelde crea un look refinado pero impactante.

¿Por qué el undercut es ideal para mujeres +40?

El undercut es ideal para mujeres +40 por diversas razones, principalmente por:

Rejuvenece el rostro: al despejar los lados o la nuca, se resaltan los pómulos y el cuello, aportando frescura y luminosidad.

al despejar los lados o la nuca, se resaltan los pómulos y el cuello, aportando frescura y luminosidad. Resalta la estructura ósea: ideal para mujeres con rasgos definidos, como mandíbulas marcadas o cuello largo.

ideal para mujeres con rasgos definidos, como mandíbulas marcadas o cuello largo. Requiere poco mantenimiento: perfecto para mujeres ocupadas que no quieren perder horas frente al espejo.

perfecto para mujeres ocupadas que no quieren perder horas frente al espejo. Empodera y rompe estereotipos: es una elección que demuestra seguridad, libertad y un enfoque moderno del estilo personal.

Charlize Theron también lleva con elegancia el undercut Getty Images

¿A qué tipo de rostros favorece el undercut?

El undercut puede adaptarse a muchos tipos de rostro, pero destaca especialmente en:

Rostros ovalados y alargados: Realza la armonía natural y estiliza.

Realza la armonía natural y estiliza. Rostros angulosos o con mandíbula marcada: Suaviza el look con el volumen superior.

Suaviza el look con el volumen superior. Rostros redondos: Un undercut alto puede alargar visualmente el rostro, estilizando las facciones.

Tilda Swinton es otra celeb que no ha temido en usar el undercut Getty Images

Celebridades +40 que han brillado con el undercut y te pueden inspirar

Si aún te parece demasiado atrevido solicitar un undercut a tu estilista, puedes tomar en cuenta los siguientes ejemplos exitosos:

Charlize Theron: Lo lució con un pixie elegante que resaltaba sus rasgos y su actitud segura.

Lo lució con un pixie elegante que resaltaba sus rasgos y su actitud segura. Tilda Swinton: Su undercut icónico demuestra que la edad no limita el estilo vanguardista.

Su undercut icónico demuestra que la edad no limita el estilo vanguardista. Cate Blanchett: Lo ha usado en versiones suaves, combinándolo con peinados recogidos que revelan el detalle en la nuca.

Lo ha usado en versiones suaves, combinándolo con peinados recogidos que revelan el detalle en la nuca. Pink: Aunque más arriesgado, su estilo ha inspirado a muchas mujeres a romper moldes después de los 40.

En conclusión, el undercut no es solo un corte, es una declaración de estilo, libertad y sofisticación. Si estás buscando un look que refleje tu personalidad, que te haga sentir renovada y te quite años de encima sin esfuerzo, este puede ser tu próximo gran cambio.