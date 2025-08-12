Ni Kate Middleton ni la princesa Leonor: ella es la royal más rica del Reino Unido

La fortuna de Lady Charlotte Wellesley supera por mucho las cuentas bancarias de miembros de la realeza como Kate Middleton o la princesa Leonor; sin embargo, no es su línea de sangre azul lo que le ha dado su impresionante fortuna.

Con tan solo 34 años, Lady Charlotte se ha posicionado en el tercer lugar del ranking de las personas menores de 40 más ricas del Reino Unido, apenas superada por el empresario de origen ruso, Dmitry Bukhman, y por el duque de Westminster, Hugh Grosvenor.

¿Quién es Lady Charlotte Wellesley, la royal más rica del Reino Unido?

Lady Charlotte Wellesley nació el 8 de octubre de 1990, es hija del noveno duque de Wellington y la princesa Antonia de Prusia, además de ser descendiente directa de la reina Victoria.

Creció en Stratfield Saye House en Hampshire y asistió a un internado de alto rendimiento sólo para niñas en Buckinghamshire, llamado Wycombe Abbey, y más tarde se graduó de la Universidad de Oxford en arqueología y antropología.

Sin embargo, combina su carrera con otras de sus pasiones, la moda, pues ha trabajado como productora junto a fotógrafos de moda.

Pero su más reciente aventura empresarial, ha sido su asociación con el restaurador Juan Santa Cruz, para el diseño del restaurante Casa Cruz en Notting Hill, que se ha convertido en uno de los más queridos de las celebridades.

Lady Charlotte Wellesley, la royal más rica del Reino Unido Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

¿Cuánto dinero tiene Lady Charlotte Wellesley y cómo hizo su fortuna?

De acuerdo con el medio The Times, Lady Charlotte cuenta con un patrimonio aproximado de 3 mil millones de euros, y aunque proviene de una familia rica y tiene sus propias empresas, su fortuna aumentó significativamente tras su boda.

Charlotte se casó con el multimillonario Alejandro Santo Domingo, un financiero colombo-estadounidense en una boda española en 2016. La recepción se celebró en la finca española del duque de Wellington, a la que asistieron varios miembros de la realeza española y británica.

Charlotte y Alejandro comparten dos hijos juntos, uno nacido en 2017 y el segundo en 2019.

