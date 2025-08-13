Así fueron las lujosas vacaciones en Grecia de Camila sin el rey Carlos III: FOTOS

Las polémicas no dejan descansar a la familia real británica, y es que si no son los duques de Sussex, es algún acontecimiento el que amenace la paz de la monarquía. Hace tan solo unas semanas, los príncipes de Gales se robaban los titulares debido a las lujosas vacaciones de verano que tuvieron en Grecia, generando el descontento de la población británica por el innecesario derroche de recursos que se invirtieron en ellas. Hoy la reina consorte es la que pone a la familia real en el ojo del huracán gracias a unas vacaciones que está tomando sin compañía de su esposo, el rey Carlos III.

Grecia, el escandaloso destino favorito de los monarcas

El día de hoy, la reina Camila fue captada por los paparazzi mientras disfrutaba de unas vacaciones y un tiempo de relajación en Grecia, a bordo de un yate de 35 millones de euros y que es propiedad de Wafic Said. Este multimillonario es señalado como uno de los mayores comerciantes de armas en la actualidad y fue donante del partido conservador británico, pues según registros electorales, Said y su esposa han realizado donaciones cuantiosas al movimiento conservador inglés que ascienden a los dos millones de euros.

En las fotografías, compartidas por el medio Daily Mirror, se puede apreciar a Camila a bordo de un barco: Zenobia, y es propiedad del empresario Said, quien en la década de los 80 negoció un acuerdo armamentístico entre Arabia y Reino Unido. En el superyate sobre el que navegaba la reina ondeaba la bandera de Mónaco y de acuerdo con detalles compartidos por Daily Mirror, la embarcación es tan lujosa que cuenta con camarotes de lujo, una sala de cine, una biblioteca y un comedor al aire libre.

Camila a bordo del yate Zenobia sin el rey Carlos III. Daily Mirror/ Foto: Humphrey Nemar

El medio también reportó que la reina hizo paradas en sitios como el puerto deportivo de Zea en Atenas, sin embargo, resaltó la ausencia de su esposo, quien continuó con su agenda real y se quedó en Escocia para participar en la celebración de los Juegos Mey-Highland.

Una preocupación inevitable

Por supuesto que este acontecimiento provocó inconformidad en el pueblo británico, quienes ya se cuestionan la utilidad de la monarquía en la actualidad, y a quienes les preocupa el tipo de relaciones y vínculos que tiene la Corona. A pesar de que no hay registro de que Camila esté haciendo cosas inapropiadas o ilegales, el malestar en el pueblo se hace evidente, pues este viaje fue interpretado por muchos como un asunto político de alguien que siempre se había mostrado “neutral” en estos temas.

Resalta además que, este viaje podría estar vinculado con las recientes vacaciones de los príncipes de Gales, quienes también estuvieron a bordo de un lujoso yate durante sus vacaciones por Grecia… Hasta el momento no se ha confirmado que William y Kate hayan hecho uso del Zenobia, sin embargo, algunos sospechan que es probable que así fuera.

Hasta el momento, ni el rey Carlos III ni Palacio de Buckingham han emitido comentario alguno sobre la situación, sin embargo, sí han resaltado que la reina Camila está en un viaje privado. Ante la mirada de los británicos, este tipo de acciones solo suma puntos a la lista de desaprobación de algunos de los miembros que, no es secreto, no gozan de una postura de favoritismo ante la sociedad. Definitivamente, las decisiones de la familia británica pareciera ser que se empeñan en descuidar su imagen pública y generar polémica.