Horóscopo agosto: los signos zodiacales que tendrán cambios importantes en el amor

La luna de Esturión acaba de pasar, pero su estela energética aún sigue vibrando en el aire, esta vez para influenciar, junto con Venus y Acuario, el plano del amor. Ya sea que estés en una relación o te encuentres soltera, el horóscopo de agosto dice que los astros estarán impulsándote para que vivas cambios de rumbo, toma de decisiones y un amor que posiblemente llegue para quedarse. ¿Estás lista para conocer los signos zodiacales que encontrarán en amor?

Leo: tomas decisiones que marcarán tu vida

Con el Sol y Venus iluminando tu signo, agosto es tu mes para brillar en el amor. Si hay asuntos pendientes con personitas del pasado, es muy probable que se resuelvan, ¡tranquila!, lo harán de forma pacífica y valiente, pues, para el universo, es vital que cierres un capítulo para comenzar otro. Así que si estás soltera, es momento de abrirle la puerta a esa persona que esté consciente de tu valor.

Libra: generas conexiones profundas y recibirás sorpresas

Tu regente, Venus, estará favoreciendo encuentros con fuertes conexiones emocionales. Es muy probable que durante agosto sientas esa necesidad imperiosa de cambiar las prioridades que solías tener en tus relaciones pasadas, esta vez le darás mayor peso a vínculos auténticos dejando de lado las uniones superficiales.

Escorpio: la verdad saldrá a la luz

Este periodo activará tu zona emocional, así que estarás descubriendo verdades ocultas, secretos dolorosos pero liberadores o la revelación de una nueva pareja. Sí, al principio será intenso y si somos honestas, un poco fuerte, sin embargo, son cambios necesarios que te ayudarán a generar una conexión más sólida y así liberarte de vínculos que ya no vibran contigo.

Acuario: un romance inesperado

La luna llena de hace unos días abrió la puerta a tu signo para recibir todas las confesiones de amor que no te imaginas. Esta temporada también tendrá reencuentros y en estos existe la posibilidad de generar un flechazo que evolucione a una relación. Si estás en pareja, prepárate para vivir una de las etapas más intensas y creativas con tu pareja, se divertirán mucho.

Piscis: cierra ciclos y comienza de nuevo

La energía de agosto te impulsará a dejar atrás esa historia que no te permite seguir creciendo. Este mes favorece el inicio de una etapa bonita, romántica, esperanzadora y sana, se estará dando luego de una conversación difícil.

Agosto no será un mes cualquiera para el corazón de estos signos zodiacales. La energía de los planetas estará moviendo piezas clave para que el amor llegue a ti de forma consciente, auténtica y con vínculos más honestos. ¡Mucha suerte y que el amor te encuentre!