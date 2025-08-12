La princesa Ana cambia de look para su nuevo retrato oficial por su cumpleños 75

La princesa Ana es la segunda hija, y la única mujer, de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, y al igual que sus padres, ha demostrado una gran devoción por su deber real, en el 2024, fue reconocido como el miembro de la Familia Real Británica más trabajador, y el próximo 15 de agosto, celebrará su cumpleaños número 75, y las festividades por su gran día han comenzado con un retrato muy especial.

El cambio de look de la princesa Ana para su cumpleaños 75

El pasado 8 de agosto, el Palacio de Buckingham publicó un nuevo retrato de la hermana del rey Carlos III para celebrar su cumpleaños número 75, lo que da inicio a las celebraciones oficiales para la princesa Ana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue su cambio de look, Ana cambió su característico bouffant, peinado que ha usado por más de 5 décadas, por un elegante moño que lució junto a la tiara Festoon que recibió como regalo de Worldwide Shipping Group tras bautizar uno de sus barcos en 1973, año en que cumplió 23 años.

Ana también llevaría el hermoso collar Festón, que recibió como regalos de cumpleaños número 18, de su madre, la reina Isabel II, y su padre, el príncipe Felipe.

Nuevo look de la princesa Ana Getty Images

Cuadro de cumpleaños de la princesa Ana

La foto muestra a la Princesa Real con su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, y fue tomada por Chris Jackson, el fotógrafo real de Getty Images y que recientemente retrató a la Reina Camila para su cumpleaños 78.

El retrato de la princesa Ana y Sir Tim, de 70 años, fue tomado antes del Banquete de Estado en el Castillo de Windsor en julio. La cena diplomática se celebró en honor a la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron al Reino Unido, que tuvo lugar del 8 al 10 de julio y, curiosamente, se celebró en el castillo en lugar del Palacio de Buckingham.

