5 formas de usar botas altas sin que te veas anticuada a tus 40

Las botas altas jamás pasarán de moda, o al menos eso es lo que nos están dejando claro en esta temporada, pues las hemos visto en infinidad de celebrities que nos han hecho desempolvar las nuestras (o salir a conseguir un par nuevo), y es que no solamente son un calzado de moda, sirven para estilizar las piernas, agregando sofisticación a cualquier outfit, y son perfecta para lucirlas en cualquier temporada (aunque creemos que su momento fuerte viene este otoño/invierno).

Estas son algunas de las prendas con las que pensamos se puede jugar para lograr que nuestras botas se vean elegantes en nosotras.

Botas altas con vestido midi

El vestido midi es el aliado perfecto para las botas altas, ya que deja ver un ligero toque de piel ayudándonos a obtener una figura estilizada y sensual. Dependerá mucho del color y textura de las botas, pero la realidad es que no tienes qué preocupar por las telas que mejor le quedan, pues de verdad es raro el estampado con el que no se llevan bien, sin embargo, nuestro consejo es que apuestes por texturas discretas.

Con falda lápiz y suéter oversized

Un básico de básicos que debe estar en nuestro guardarropa es la falda lápiz, especialmente en color negro, pues esto te permitirá combinarla con diversas prendas. Usarla en combo con un suéter de punto más grande y tus botas largas no solo hará que te veas elegante y moderna, te verás muy sexy.

Botas altas con blazer oversized

La idea es respetar esa visibilidad de piel que queda entre la longitud de las botas y el largo de tu blazer, pues será este espacio el que estilizará tu figura y alargará tus piernas. Nuestro consejo es complementarlo con un vestido corto o un short debajo, además de hacerte sentir más segura lograrás un look de capas, los cuales están en tenencia en este momento.

Las botas largas quedan perfectas con faldas cortas, faldas plisadas o vestidos. Edward Berthelot/Getty Images

Con vestido suéter

Esta prenda es muy versátil porque no solo nos brinda comodidad, también mucho estilo.

Apuesta por lucirlo con tus botas largas de gamuza o cuero para que haga contraste con la textura de tejido del vestido. Dependerá del diseño del vestido, pero puedes apostar por agregar un accesorio para enmarcar tu cintura como plus.

Falda plisada

Que mezcles texturas ayudará a que luzcas un atuendo moderno, una de tus aliadas es la falda plisada, ella te ayudará a lucir sofisticada y delicada. Apuesta por un diseño de longitud a la rodilla para que tus botas sobresalgan y complementen de forma perfecta tu look.

Tips extras:

Apuesta por botas con tacón cómodo que te permitan desplazarte de forma natural, el recomendado siempre será el tacón cuadrado. Cuida el material de elaboración de tus botas, apuesta siempre porque estos se vean de calidad, pues de ello dependerá mucho el look que elijas; y juega con el color, sabemos que el negro es el básico para combinar con todo; sin embargo, una buena inversión es apostar por otros colores como el camello, el gris o burdeos, estos suelen ir bien con casi todo.

Las botas altas pueden ser tus mejores aliadas al momento de buscar un look moderno, elegante y sofisticado, especialmente cuando estamos en nuestros 40. Atrévete a combinar texturas, colores, longitudes y nunca tengas miedo de apostar por un atuendo atemporal.