Meghan Markle sorprendió al compartir un dulce detalle para su hija Lilibet que conmovió a todos

Meghan Markle ha vuelto a captar la atención del público con un detalle lleno de amor para su hija, la pequeña Lilibet Diana. En medio del lanzamiento de su nueva marca de estilo de vida, As Ever, la duquesa de Sussex compartió en Instagram un momento especial en la cocina junto a su madre, Doria Ragland.

En el video publicado en su cuenta, Meghan Markle aparece en lo que podría ser la cocina de su casa en Montecito, California, mientras prepara un postre especial llamado ‘Chantilly Lili’, en honor a su hija de 3 años. “Preparé un postre especial con @nytcooking mientras celebramos el lanzamiento de As Ever. Mientras tanto, disfruta de la receta de nuestro ‘Chantilly Lili’, un delicioso postre que lleva el nombre de nuestra querida hija. ¡Qué rico! Tan especial y dulce como ella”, escribió la duquesa de Sussex en su publicación.

Meghan Markle ha demostrado su gusto por la cocina. Netflix

En el video, Meghan Markle añade los toques finales al postre, decorándolo con frutas frescas y un toque de menta. Su gesto emocionó a sus seguidores. Aunque la esposa del príncipe Harry suele incluir elementos personales en sus proyectos, esta muestra de cariño ha sido especialmente emotiva.

Meghan Markle lanza su nueva marca de estilo de vida As Ever

El lanzamiento de As Ever marca un nuevo capítulo en la vida de Meghan Markle, quien busca compartir su propia visión de estilo, bienestar y gastronomía a través de esta plataforma que ya comenzó a llamar la atención. La iniciativa ha generado gran expectativa, y con este emotivo primer paso, queda claro que la familia sigue siendo su mayor inspiración.

Con este dulce tributo a Lilibet, Meghan no solo deleitó a sus seguidores, sino que reafirmó su amor por la cocina y la conexión con sus seres queridos. Sin duda, As Ever promete estar lleno de momentos significativos y auténticos.