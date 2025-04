Meghan Markle sorprende con un mensaje muy personal en medio del conflicto del príncipe Harry con su fundación

En medio del escándalo que se generó por la dimisión del príncipe Harry a la organización Sentebale, Meghan Markle decidió enviar un mensaje muy personal sobre su nueva marca de estilo de vida, As Ever.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre su nueva marca?

La duquesa de Sussex envió un boletín electrónico a los suscriptores de su marca para dar a conocer el lanzamiento de sus primeros productos, que incluyen una mermelada de frambuesa, tés de hierbas y miel, según lo que informó la revista People.

Pero lo que más llamó la atención de su escrito es la manera en la que se expresa sobre su negocio y lo mucho que significa para ella este nuevo emprendimiento. “Cada artículo está inspirado en las formas en que demuestro cuidado a las personas en mi vida”, señaló.

Meghan Markle anunció el lanzamiento de los primeros productos que formarán parte de su nueva marca As Ever @meghan

Sin embargo, lo que más destaca de este correo es la reflexión tan personal y profunda que comparte ya que en ella la duquesa expresa que, a partir de su marca, muchos puedan descubrir el valor que existe en cada uno de ellos y a no rendirse.

“Espero que cuando veas lo que he trabajado tanto para crear, te anime saber que, sea lo que sea que la vida te depare, tú también puedes lograrlo. Tu valor, tu creatividad, tu alegría: eso eres tú, como siempre lo has sido y siempre lo serás. Eres tú, como siempre y para siempre”, escribió Meghan.

“Alguien me dijo una vez que el mayor riesgo es no tomarse ninguno. Ahora, después de una cuidadosa planificación y preparación (¡mientras criabas a tus hijos!), es hora de traer “As ever” de mi casa a la tuya para que puedas hacer de lo cotidiano algo excepcional de una manera fácil pero significativa”, dice mientras concluye con un “As ever, Meghan”.

El príncipe Harry es acusado de intimidación y acoso tras dimitir a su organización

El príncipe Harry enfrenta una gran polémica tras anunciar su dimisión de la organización benéfica Sentebale Getty Images

Por otro lado, este anuncio llega en tras la dimisión del príncipe Harry de la organización benéfica Sentebale, la cual cofundó en honor a Lady Di, debido a los conflictos internos que existen entre la junta de fidecomisarios y la presidenta de dicha ONG, la Dra. Sophie Chandauka.

La raíz del conflicto se centra en que los fideicomisarios solicitaron la renuncia de Chandauka a su cargo en febrero de este año. Sin embargo, ella emprendió acciones legales para mantener su posición. Estas disputas derivaron en que el príncipe Harry y el príncipe Seeiso decidieran dimitir como patrones de Sentebale, la cual cofundaron en 2006.

Mientras que el pasado fin de semana, durante una entrevista para el program Sunday Morning de Sky News, Chandauka describió la dimisión del duque de Sussex como una forma de “acoso e intimidación a gran escala”.

Criticó la manera en que se hizo pública la renuncia del esposo de Meghan Markle sin previo aviso, señalando que fue perjudicial para ella y para los 540 empleados de Sentebale y sus familias. Además, mencionó que la “marca” del príncipe Harry se había vuelto “tóxica”, afectando la relación con los patrocinadores de la ONG.