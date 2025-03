Emme Muñiz, la hija de Jennifer Lopez, se identifica como no binaria: esto significa su identidad

Emme Muñiz: Una estrella con luz propia

Emme Muñiz ha llamado la atención del público no solo por ser hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, sino también por su estilo único y su personalidad auténtica.

Nacida el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York, Emme y su hermano gemelo, Max, crecieron en un ambiente lleno de música y espectáculo. Desde muy pequeña, Emme ha demostrado su pasión por la música, compartiendo escenario con su madre en diversas ocasiones. Su primera gran presentación fue a los 11 años, cuando sorprendió al interpretar Limitless en un concierto de JLo en Los Ángeles.

En 2020, cautivó al público durante el Super Bowl, donde participó en un impresionante espectáculo junto a su madre. Getty Images

Luego, en 2022, en un evento benéfico, Jennifer Lopez presentó a Emme utilizando lenguaje inclusivo, confirmando así que su hija se identifica como no binaria.

Un estilo que rompe esquemas

Además de su talento, Emme también ha destacado por su estilo tomboy, caracterizado por ropa cómoda, trajes oversize y una actitud relajada ante la moda. En sus apariciones públicas, ha dejado claro que prefiere expresarse sin ataduras a los estándares tradicionales de género. Durante la reciente alfombra roja en Nueva York, Emme optó por un traje gris que se convirtió en tendencia.

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación y se casaron en 2022, sus hijos han formado un vínculo especial. Emme y Fin Affleck, antes conocida como Seraphina, comparten intereses y también se identifican como personas no binarias. Han sido vistas juntas en diversas ocasiones, fortaleciendo una amistad basada en el respeto y la comprensión.

¿Qué significa ser no binario?

El término no binario se usa para describir a aquellas personas cuya identidad de género no se ajusta completamente a las categorías tradicionales de hombre o mujer. Algunas personas no binarias pueden identificarse con una combinación de ambos géneros, con ninguno, o con una identidad fluida.

En el caso de Emme, su identidad no binaria ha sido respaldada y respetada por su madre, quien ha mostrado apoyo público al referirse a elle con lenguaje inclusivo. La joven ha optado por expresarse libremente, tanto en su estilo como en su identidad, convirtiéndose en un referente para muchas personas que buscan romper con las etiquetas de género tradicionales.

La joven talento sigue construyendo su propia identidad y carrera, con el apoyo incondicional de su familia. Su talento, carisma y auténtico estilo continúan generando interés en el público y la industria del entretenimiento. Sin duda, su camino promete estar lleno de éxito y muchas sorpresas.