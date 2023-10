JLo copia a Lady Di, portando un mono denim y demostrando que esta prenda nunca pasa de moda

Nunca está de más recordar el gran papel que la fallecida princesa Diana tuvo y seguirá teniendo en la imposición de trends de moda, siempre tomando en cuenta que el factor que ha hecho prevalecer a las atinadas hazañas de estilo de la royal ha sido el carácter atemporal de las prendas que osó a combinar para la formación de sus iconos outfits.

Dicho principio fue el que llevó a la también llamada “Princesa del pueblo” a ser la precursora, por excelencia, de estilos como el barbiecore, el normcore e incluso con el athleisure, ya que si hacemos un análisis detallado de cada una de estas estéticas podremos deducir que encuentran su encanto en la conjunción de piezas que por sí solas no resultan una elección extravagante, ni mucho menos sofisticada, sino que es hasta su combinación con otras que logran resaltar la imagen elegante de quien las porta.

Además de los estilos ya mencionados, también cabe resaltar el poder que Diana de Gales ejerció para la aceptación de conjunciones simples, como los looks total denim, los cuales puso en práctica varias veces y en diferentes presentaciones, una de ellas teniendo como protagonista a un overol, el cual al ser una sola pieza se ha vuelto a través de los años todo un básico en el armario de las fashionistas.

Jennifer López sigue los pasos de Lady Di utilizando un “overol” denim

Lady Di ha resultado una gran inspiración de moda para JLo y otras mujeres que pertenecen a más recientes generaciones

Recientemente la “Diva del Bronx” fue captada en el aeropuerto de Nueva York luciendo un esplendoroso y moderno look de viaje, acotado perfectamente a los principios del street style, el cual fue estelarizado por un “overol” denim, muy similar al que algún día utilizó la princesa Diana en 1993 para vacacionar en Austria con sus dos entonces pequeños hijos, los príncipes William y Harry.

Y, aunque en esta ocasión JLo no fue captada con miembros de su familia, si se sabe que la cantante se encontraba regresando de unas vacaciones en Italia, de acuerdo a las últimas publicaciones hechas por la famosa en su cuenta de Instagram, hecho que, si lo relacionamos con la ocasión en la que un look similar fue portado por Diana, demuestra que el atuendo armado con mono de mezclilla es ideal para mantenerse cómoda en cualquier viaje.

Siguiendo también los pasos de Lady Di, JLo remató su fit con un par de calzado blanco, accesorios de joyería simples y un sombrero, concretando el homenaje al estilo de la royal de manera excelente, como no pudo haber sido de otra manera, al ser una elección pensada por la mente de una celeb tan apegada a la moda, como lo es Jenny from the block.