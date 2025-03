Así fue la primera vez que Meghan Markle rompió el protocolo ante la reina Isabel II

Desde el primer momento en que Meghan Markle se unió a la Familia Real Británica, su relación con las normas y protocolos ha sido un tema de debate. Una de las primeras veces que la duquesa de Sussex transgredió las reglas de la monarquía británica ocurrió en junio de 2018, durante su primer acto oficial en solitario junto a la reina Isabel II.

Sin embargo, este gesto de equivocación, aparentemente inocente, la puso en el ojo del huracán y generó no solo una ola de críticas en redes sociales, sino que también se convirtió en el primer paso en falso de Meghan ante la reina.

¿En qué se equivocó Meghan Markle en su primer acto junto a Isabel II?

La tradición dicta que, sin importar su rango dentro de la Familia Real Británica, todos los miembros deben caminar detrás del monarca en eventos oficiales. Este protocolo subraya el respeto y la jerarquía dentro de la institución. Sin embargo, Meghan, en su entusiasmo por saludar al público, fue vista caminando por delante de la reina en varias ocasiones.

El momento fue capturado en video y, cuando la grabación resurgió en redes sociales, muchos usuarios no tardaron en expresar su asombro e indignación. "¿Y tiene el descaro de caminar delante de la reina? ¡Eso es un absoluto no!”, escribió un usuario. Otro comentó: “Por esto no puede actuar, ni siquiera puede recordar las líneas del protocolo”.

Meghan Markle llegó a caminar delante de la reina Isabel II durante un evento en 2018 Getty Images

Asimismo, las imágenes muestran a la esposa del príncipe Harry deteniéndose a recibir un ramo de flores de una de las asistentes del evento. Mientras tanto, el equipo de apoyo real parece tratar de dirigirla discretamente, indicándole con gestos hacia dónde debía caminar.

Pero las equivocaciones de Meghan no terminaro ahí ya que, al llegar al automóvil que las transportaría, la exctriz de Suits volvió a dudar. En otro video, se la vio preguntando a la reina: "¿Cuál es su preferencia?”, refiriéndose a quién debía subir primero.

Sin embargo, Isabel, con su elegancia característica, simplemente esperó a que Meghan se acomodara antes de tomar su lugar en el asiento trasero, que siempre le correspondía como monarca, según lo que explicó el experto en protocolo William Hanson en una ocasión.

Por otro lado, este episodio hizo evidente que Meghan no estaba completamente familiarizada con esta regla y también demostró lo comprensiva que era la fallecida monarca con la esposa de su nieto, pues sabía bien que no conocía al detalle las reglas y el protocolo real. No obstante, ello también dejaría en claro cómo es que la duquesa ya estaba destinada a no seguir las reglas al pie de la letra.