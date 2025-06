Aseguran que el príncipe Harry duda de su vida lejos de la Familia Real Británica

Aunque las señales podrían ser sutiles, para algunos expertos en realeza el príncipe Harry comenzaría a mostrar serias dudas sobre el rumbo que eligió lejos de la Familia Real y de la monarquía británica.

¿El príncipe Harry estaría inconforme con su vida actual?

Fue en el programa The Royal Exclusive, del diario británico The Sun, que el legendario fotógrafo de la realeza Arthur Edwards señaló que el duque de Sussex no estaria conforme con su vida actual en California junto a Meghan Markle y alejado de la realeza. “Creo que está teniendo probablemente segundas dudas. Tal vez esto no fue tan buena idea”, indicó.

Estas declaraciones surgieron a raíz de una reciente entrevista que el príncipe ofreció a la BBC tras perder una apelación relacionada con su seguridad financiada por el Estado británico, pues en la misma se le vio cabizbajo, abatido y, según los expertos, más vulnerable que nunca.

El príncipe Harry vive en California con Meghan Markle y sus hijos desde 2020 Getty Images

Edwards, que ha seguido a la Familia Real durante décadas, confesó que el gesto de Harry en esta entrevista no solo fue triste, sino revelador. “Parecía verdaderamente decaído. Ya no se le ve con la energía habitual. Pienso que algo dentro de él empieza a quebrarse”, apuntó.

Mientras que la corresponsal real de News.com.au, Bronte Coy, también percibió esa fragilidad emocional en el pelirrojo royal. “Parecía atrapado. Y mientras Meghan avanza con determinación en su camino, Harry se ve estancado, derrotado”, comentó al citado programa.

Sin embargo, el momento más delicado fue cuando Harry confesó en la misma plática con la BBC que su padre, el rey Carlos III, ya no le habla debido al conflicto por su seguridad. “No tengo idea de cuánto tiempo le quede a mi padre, pero sería bueno reconciliarnos”, expresó.

Pero para el editor real de ITV, Chris Ship, si Harry realmente buscara recomponer su relación con el Carlos, esa entrevista fue el camino equivocado. “Ahora nadie puede compartir cosas privadas con él por miedo a que terminen en los medios”, según indicó el experto al programa de The Sun.

¿El príncipe Harry podría reconciliarse con la Familia Real Británica?

En una reciente entrevista, el príncipe Harry expresó su deseo de reconciliarse con su familia Getty Archivo

Sin embargo, el distanciamiento con su hermano, el príncipe William, tampoco da tregua. Desde que Harry publicó su polémico libro Spare en 2023, donde acusó a miembros de su familia de rechazar a Meghan y criticó duramente a Camilla, la relación con el heredero al trono británico estaría completamente rota.

Aun así, el hijo menor de Carlos III reconoció que desea acercarse de nuevo a los Windsor. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando”, indicó a la BBC. Una frase que, si leemos entre líneas, reflejaría no solo el anhelo de reconstrucción, sino también cierta sensación de soledad, de haber llegado demasiado lejos en una batalla emocional donde los puentes empiezan a desvanecerse.

Por último, la aparente duda del príncipe Harry refleja el peso emocional que conlleva romper con una historia familiar tan pública y compleja. Mientras sigue buscando su lugar fuera de la realeza, queda claro que las heridas no están del todo cerradas, y que el deseo de reconciliación podría ser más profundo de lo que muchos imaginaban.