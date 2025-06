El príncipe William hizo una osada broma que delató sus sentimientos por el distanciamiento con Harry

Hace poco más de un mes, el príncipe Harry admitió que le gustaría reconciliarse con Carlos III, lo que implicaría un acercamiento también con el resto de su familia. Sin embargo, parece que esta no es una idea que comparta el príncipe William, quien dejó ver que ya se hizo a la idea de que al menos por ahora, no tendrá mayor comunicación con su hermano menor.

El tajante comentario del príncipe William sobre los problemas que hay en la Familia Real

Como parte de su visita al Cuerpo Aéreo del Ejército en Suffolk, el príncipe William tuvo la oportunidad de reunirse con varios militares destacados, con los que mantuvo una charla profunda. Precisamente fue en este encuentro donde el heredero de Carlos III aprovechó para hacer una broma que, para muchos, se trató de una clara declaración respecto a cómo se siente estando alejado del príncipe Harry.

De acuerdo con información de The Mirror, le preguntó a los soldados sobre cómo se llevan con sus familias, solo para recordarles que, a veces, está bien no tener ganas de verlas con frecuencia. “Algunos quizá no quieran verte tanto, es una mezcla de opiniones divididas entre todos”, expresó.

Este comentario del príncipe William habría demostrado que ya está acostumbrado a no hablar con su hermano Harry Getty Archivo

Si bien en ningún momento mencionó el nombre de su hermano, estas palabras hicieron eco debido a que son más que conocidas las rencillas que actualmente mantienen separados a Guillermo de Gales y Enrique de Sussex.

¿Desde cuándo están peleados el príncipe William y Harry?

Según las líneas del tiempo disponibles y las revelaciones que Harry hizo en el libro Spare, pese a las diferencias de opiniones que los llegaron a confrontar durante su juventud, todo habría cambiado radicalmente en 2016 con la llegada de Meghan Markle. Lo anterior, ya que aparentemente el príncipe William no aprobaba su matrimonio al creer que estaban apresurándose.

El príncpe Harry y el príncipe William no mantienen una buena relación actualmente Getty Archivo

El quiebre definitivo habría sido en 2020, cuando los duques de Sussex anunciaron su salida de la realeza, una decisión que el heredero al trono rechazó. Por lo que hasta el día de hoy lo mantendría firme en su decisión de no querer involucrarse en escándalos relacionados con su hermano menor.