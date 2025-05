El cruel gesto del príncipe William que habría lastimado al príncipe Harry en su adolescencia

En una ocasión, el príncipe Harry reveló un cruel gesto que el príncipe William tuvo hacia él cuando eran adolescentes. Una información que podría dar más detalles de cuándo realmente comenzó a sembrarse el distanciamiento entre ambos hermanos.

El príncipe William habría pedido a su hermano Harry que fingiera no conocerlo

Según las propias palabras de Harry, una de las heridas más antiguas —y más dolorosas— data de su adolescencia, cuando el ahora príncipe de Gales le pidió, sin titubear, que fingieran no conocerse mientras asistían al mismo colegio.

“Cuando estemos en la escuela, actuemos como si no nos conociéramos”, recordó Harry que le dijo William en su primer día en Eton College en 1998. Una frase que parece ser que, con los años, se transformó en símbolo de una relación marcada por la frialdad, la distancia emocional y la incomunicación.

El príncipe William le habría pedido a Harry fingir que no lo conocía cuando iban en la misma escuela Getty Images

Fue durante la gira promocional de su libro de memorias, Spare (2023), cuando el duque de Sussex relató este episodio al periodista Anderson Cooper en el programa 60 Minutes. Allí, el esposo de Meghan Markle confesó que ese comentario, aparentemente trivial, le rompió el corazón.

“En ese momento me dolió. No podía entenderlo”, reveló. “Pensaba: ‘No te he visto en mucho tiempo, ahora podremos pasar tiempo juntos’. Pero su reacción fue completamente distinta”.

Lo que para muchos puede sonar como una travesura típica entre hermanos, en el caso de los Windsor este gesto cobró una dimensión más profunda ya que apenas un año antes los dos habían sufrido la muerte de su madre, Lady Di. “Teníamos una experiencia traumática en común, pero la afrontamos de formas muy distintas”, reflexionó Harry.

El príncipe Harry no habría hablado con su hermano William sobre la muerte de Lady Di Getty Images

Sobre ello, el duque de Sussex confesó que William intentó hablar del tema, pero él no sabía cómo. “Nunca pensé que hablar con alguien, y mucho menos con mi hermano, sería algo terapéutico”, reconoció.

El distanciamiento entre los príncipes William y Harry

Por otro lado, este recuerdo del rechazo de William al duque de Sussex se suma a una larga lista de tensiones entre los hermanos. Desde diferencias por el rol de Meghan Markle, hasta discusiones privadas con el heredero al trono. Algo que, eventualmente, llevaría a que la la relación fraternal terminara.

En tanto que con estas declaraciones, podemos darnos cuenta que para Harry este rechazo de su hermano sigue resonando hasta el día de hoy y que es una herida que no ha terminado de sanar.