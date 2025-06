¿Por qué el príncipe Harry quiere cambiar su apellido? Esta sería la fuerte razón detrás, según expertos

Hace apenas unos días, trascendieron las primeras versiones sobre las intenciones del príncipe Harry por modificar su nombre, deslindándose casi por completo de su vínculo con la Familia Real. Este interés coincidió con sus recientes declaraciones pidiendo una tregua con Carlos III, lo que inevitablemente provocó que surgieran diversas teorías respecto a qué es lo que pretende lograr con este cambio de identidad.

Revelan que el príncipe Harry quiere cambiar su apellido porque no fue sincero sobre su reconciliación con Carlos III

Este movimiento imprevisto por parte de los duques de Sussex despertó la curiosidad de Charles Rae, un experto en realeza que habló con The Sun y señaló que este gesto del hijo menor de Lady Di solo delató su falta de sinceridad al referirse a Carlos III.

“Creo también que esto es una muestra de que Harry no sabe lo que quiere hacer. Hace apenas un mes pedía la reconciliación con su padre y hermano. Y lo siguiente que escuchamos, es que quiere ser un Spencer. Así que bueno, eso es enviar un terrible mensaje a la Familia Real: él realmente no quiere ninguna reconciliación”, señaló.

Expertos analizaron la relación que hay entre los últimos movimientos del príncipe Harry hacia la corona Getty Archivo

Cabe mencionar que, aunque estas palabras del príncipe Harry causaron eco en todo el mundo, se sabe que no lograron convencer al rey de Inglaterra para ceder. Entre las razones por las que el monarca no ha aceptado una reunión con su hijo menor, se señaló también que sienta una gran desconfianza a que vuelva a traicionarlo y exponerlo públicamente como ya ha hecho antes.

El interés oculto por Lady Di que habría motivado a los duques de Sussex a renovar su apellido

En otro análisis más osado hecho por el tabloide británico, se mencionó que toda esta maniobra estaría pensada en “sacar provecho” del apellido de soltera de Lady Di a través de una estrategia de marketing. Según esta información, si Harry adopta el Spencer como parte de su nombre, afectaría también a sus descendientes y su hija menor pasaría a ser Lilibet Diana Spencer.

Meghan Markle y el príncipe Harry podrían querer cambiar su apellido para estar más relacionados con la imagen de Lady Di Getty Archivo

Sobre si el duque de Sussex seguirá su plan, todavía no está del todo claro. Esto ya que, según detalló The Mirror en días pasados, Charles Spencer, su tío, le habría aconsejado no seguir adelante con este proceso. Por lo que será en las siguientes semanas que vaya develándose la conclusión de este conflicto.