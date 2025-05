Esta sería la verdadera razón por la que Carlos III no aceptó reconciliarse con el príncipe Harry, según expertos

A más de cinco años desde que tomó la decisión de renunciar a la corona, el príncipe Harry ya está pensando en la posibilidad de retomar el contacto con su familia tras una larga temporada alejado. Sin embargo, todo parece indicar que este escenario no es factible, al menos no para Carlos III, quien tendría una poderosa causa para declinar un acercamiento con su hijo menor.

¿Por qué Carlos III no quiere reconciliarse con el príncipe Harry? Esta sería la motivación detrás de su negativa

De acuerdo con un análisis divulgado por The Sun, hecho por los expertos en realeza Robert Johnson y Arthur Edwards, una de las razones por las que Carlos III no tendría interés en resolver sus conflictos con el príncipe Harry, sería la preocupación de que nuevamente exponga intimidades de su relación familiar.

“El gran problema con Harry, es que incluso si hubiera un intento de reconciliación, así fuera una conversación privada, no puede confiar en que esas pláticas no se harán públicas”, apuntaron.

El príncipe Harry admitió que quiere reconciliarse con su padre Getty Archivo

Asimismo, mencionaron que de no haberlos expuesto en una entrevista con proyección a nivel mundial, el monarca pudo haber cedido a un encuentro, pues lo único que estaría esperando es un perdón sincero. “Lo único que necesita es pedir disculpas y decir que no lo volverá a hacer, asegurarles que no los volverá a traicionar”.

Qué dijo el príncipe Harry en su explosiva entrevista sobre la Familia Real

El pasado viernes 2 de mayo, Enrique de Sussex acaparó los titulares al hablar públicamente de su distanciamiento con la realeza británica. Estas declaraciones tuvieron lugar en una entrevista para la BBC, en la que además de quejarse del fallo en los tribunales que recibió en su querella por la protección auspiciada por el estado, habló de la delicada situación que atraviesa con su padre.

La relación del príncipe Harry y Carlos III atraviesa por un momento complicado Getty Archivo

“No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, mencionó el príncipe Harry, revelando además que ya no tiene información sobre el estado de salud del rey, que en febrero de 2024 fue diagnosticado con cáncer, aparentemente siendo esta la última vez que se comunicaron.