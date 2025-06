Natalie Portman y el corte de pelo corto que toda mujer de 40+ querrá probar este año

Cuando una mujer como Natalie Portman decide cortarse el pelo, no lo hace al azar. Y aunque no lo gritó a los cuatro vientos ni posó para una portada con su nuevo look, bastó con una aparición pública para que su corte se volviera tema de conversación. ¿La razón? Se ve fresca, elegante y con un estilo tan natural con el que muchas mujeres (especialmente de más de 40) nos sentimos identificadas.

Lo que lleva ahora es un long bob, un corte que ha ganado terreno en los últimos años, pero que en el caso de Natalie tiene un giro muy particular con ese toque sutil, sin drama, pero con intención. Especialmente porque no busca parecer más joven, simplemente acompaña su estilo, y eso es exactamente lo que más nos gusta.

Lo especial del long bob de Natalie Portman

A diferencia del clásico bob (más corto, más recto), el “lob” llega justo a los hombros o un poquito más abajo, lo que lo vuelve ideal para quienes no quieren perder del todo la sensación de tener la melena larga, pero necesitan algo más ligero y práctico.

El corte que eligió Natalie tiene un aire desenfadado porque lo lleva con textura natural, sin alaciar demasiado, y con una raya al centro que enmarca perfectamente su rostro. Esa combinación es clave, porque da la impresión de que no está intentando impresionar a nadie, solo se siente segura con su imagen.

¿Por qué es ideal para mujeres de 40+?

A partir de los 40, muchas mujeres empiezan a buscar un look que se alinee con su estilo de vida. Ya no se trata de seguir tendencias juveniles, sino de verse bien sin sentirse disfrazadas. El long bob tiene ese equilibrio exacto de la modernidad sin esfuerzo.

Natalie Portman y corte de pelo long bob que rejuvenece. Getty Images

Además, aligera los rasgos, da estructura al rostro y, si se corta con capas estratégicas, puede aportar volumen en las zonas donde el pelo comienza a afinarse con los años, algo común. También tiene un efecto visual de lifting natural, sobre todo cuando se combina con un buen color, como el castaño cálido que Natalie suele usar, que ilumina sin endurecer.

No se trata de parecer otra, sino de verte como quieres

Ver a Natalie Portman con este look es un recordatorio poderoso de que es posible verse bien en cualquier etapa. Su long bob no es una tendencia pasajera, es una elección consciente que va más allá de la moda.

Si estás en tus 40 (o más) y sientes que tu corte actual ya no te representa, este puede ser el momento ideal para un cambio. No porque tengas que “verte más joven”, sino porque te mereces sentirte segura, auténtica y en tu mejor versión.