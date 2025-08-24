6 cortes de pelo con capas largas para enmarcar el rostro y llevar las canas con estilo a los 50+

Cada vez somos más las que decidimos lucir de forma natural el paso del tiempo, apostando por resaltar detalles como nuestras canas. Platinarlas para lucir elegantes en nuestros 50 suele ser nuestra opción primordial, aunque no la única, pues también es posible lograrlo con ciertos cortes de pelo.
Si bien, al recurrir a estas técnicas de coloración estamos apostando por lucir una imagen más pulcra, llevar sobre nuestra melena un buen corte nos ayudará a favorecer aún más nuestra imagen.
Cortes de pelo favorecedores a los 50+
Una de las alternativas preferidas para darle a las canas un aspecto pulcro y sofisticado es eligiendo cortes de pelo con capas largas, pues nos ayudan a aportar movimiento, suavizar nuestras facciones y jugar con los destellos blancos de nuestra melena aportando brillo y jugando con el movimiento del pelo.
Así que, si estás buscando un cambio de imagen que sea sutil, pero altamente favorecedor, revisa estos cortes para resaltar tu melena blanca o plateada mientras enmarcas tu rostro para proyectar frescura.
Corte de pelo con capas largas y flequillo ligero
Incluir fleco en nuestro corte de capas largas ayudará a crear sobre el rostro un efecto rejuvenecedor, pues las capas ayudan a enmarcar el rostro, ayudándonos a ocultar detalles como las líneas de expresión propiciando el protagonismo de nuestra melena. Además, las capas largas con fleco son nuestro mejor aliado para lucir frescas y rejuvenecidas, pues nos aportan una apariencia relajada.
Capas onduladas
Apostar por capas suaves con ondas ayudará a proyectar una imagen más fresca. Este corte es perfecto para aquellas que buscan un estilo de fácil mantenimiento y que sea práctico para peinar. Las ondas te ayudarán a lucir un aspecto boho que está en tendencia en esta temporada, un estilo que además favorece la presencia de las canas.
Corte en V con capas
Este estilo se caracteriza por tener un acabado en V apreciado en al parte trasera del pelo. Este corte aporta dinamismo y volumen a la melena, así que es el corte perfecto para aquellas que desean que su pelo tenga una caída natural y elegante. Estas capas con apariencia escalonada ayudará a que tus canas luzcan gracias al movimiento que aporta.
Capas largas estilo shag
Este corte está inspirado en el corte shag que apuesta por lucir un flaco ancho y capas que nacen desde la parte superior de la cabeza para aportar volumen. Llevarlo en un corte de capas algas aporta textura y movimiento favoreciendo el pelo canoso. Esta es una opción atrevida, sí, pero también es un look fresco que ayuda a suavizar tus facciones para que te veas más rejuvenecida.
Corte recto con capas framing
Si lo tuyo no es llevar tu melena con capas, entonces apuesta por un corte fusionado. Esta propuesta apuesta por llevar un corte recto aplicando capas únicamente en la parte frontal del rostro para enmarcarlo. Una celebridad que apuesta constantemente por este estilo es Diane Keaton, pues sabe que es un corte que combina sobriedad y elegancia.
Corte con capas desvanecidas
Las capas desvanecidas son perfectas para darle un efecto ligero a la melena, creando un look elegante, fácil de estilizar y muy favorecedor para mujeres mayores de 50. Este corte favorece la presencia de canas aportando movimiento y dimensión sobre el pelo, logrando un corte con mucho estilo y sofisticación.
Apostar por estos cortes de pelo con capas largas es una forma de reflejar nuestra belleza natural. Las canas pueden ser un aliado para ayudarnos a lucir más seguras y poderosas así que en tu próxima visita al salón de belleza no dudes en apostar por ellas.