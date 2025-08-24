¡Hola pelo chino natural! 7 peinados para lucir elegante y sofisticada como Nicole Kidman y que favorecen a mujeres 50+

Durante sus vacaciones familiares, Nicole Kidman apostó por lucir su pelo chino natural, con el que no solo rejuveneció su apariencia, sino que también resaltó su belleza. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió unas fotografías que muestran momentos tiernos con sus hijas y esposo, dando cátedra de cómo lucir de manera elegante y despreocupada una melena a rizada a los 58 años.

El encanto del pelo chino después de los 50

El pelo rizado siempre se ha caracterizado por ser un estilo versátil, lleno de movimiento y mucha personalidad. Sin embargo, muchas veces huimos de él porque puede ser un poco difícil de estilizar o peinar, llevándonos a optar por alisarlo o estilizarlo para que luzca siempre aplacado. Gracias al cielo, el pelo chino está volviendo como tendencia y cada vez son más las mujeres que se atreven a dejar sus rizos al natural.

A partir de los 50, optar por una apariencia natural es una decisión que nos favorece mucho y los chinos no solo nos ayudan a estilizar el rostro, también aportan un aire relajado y sofisticado, como en el caso de Nicole Kidman.

Si tu melena rizada está rogando por salir y acompañar tus looks, revisa esta inspiración de peinados para pelo chino natural que favorecen a mujeres maduras y quedan perfectamente en cualquier ocasión.

Peinado semirecogido

Los semirecogidos son una excelente opción para mantener el volumen de nuestros rizos y para dar estructura a nuestro look. Dejar algunos mechones sueltos alrededor del rostro ayudará a suavizar las facciones y aportar un aire romántico a nuestra apariencia. Este estilo es ideal tanto para eventos formales como salidas casuales de café con nuestras amigas.

Peinado con coleta alta

Una coleta bien alta es un peinado que no pasa de moda. Cuando apostamos por él en pelo chino natural, crea un efecto estilizado y moderno que resalta el volumen de nuestros rizos sin perder elegancia. Este peinado puede complementarse con accesorios discretos como un broche metálico, una cinta o una pañoleta que tanto están de moda. Este peinado te ayudará a proyectar una imagen madura y sofisticada.

Peinado con rizos sueltos

A veces, lo sencillo es lo más poderoso, así que lucir tus chinos sueltos, como Nicole Kidman en sus vacaciones, será un total acierto. Con una buena definición, el pelo chino suelto nos ayudará a lucir más femeninas y sofisticadas, además esta es una forma atemporal de lucir una melena china que te hace ver elegante. La clave para que tus rizos luzcan brillosos y definidos es la hidratación, es vital que luzcan saludables para que tu melena reluzca a donde vayas.

Nicole Kdman apostó por sus rizos naturales en sus vacaciones. Instagram @nicolekidman

Chongo alto despeinado

El messy bun siempre será el aliado perfecto para lucir un pelo elegante pero relajado. En el pelo rizado, este peinado se convierte en una apuesta para un atuendo moderno y altamente favorecedor. Con este recogido de apariencia despeinada ayudará a estilizar tu cuello mientras te ayuda a proyectar una imagen sofisticada. Puedes apostar por él en entornos relajados como tiempo en familia o llevarlo en un evento más formal.

Peinado con media coleta

Con este peinado vas a destacar el volumen natura de tus rizos y crear un efecto lift en la parte de los ojos de tu rostro. La media coleta es un peinado versátil que queda perfectamente en un atuendo relajado y romántico o uno más formal, para enmarcar tu rostro para un aspecto más juvenil y fresco, puedes dejar unos mechones sueltos al frente.

Peinado con cala baja efecto pulido

Este peinado se adapta a cualquier ocasión, sin embargo, sí es una idea pensada para atuendos que requieran de cierta formalidad. Este peinado pulido de la parte superior te aportará un estilo sobrio y sofisticado, dejando por la parte de abajo de la coleta los rizos sueltos, una idea que favorece a las mujeres que buscan un aire clásico y refinado.

Peinado con diadema

La diadema es un accesorio femenino que no solo nos ayuda a recoger la parte frontal de la melena. Usarla en un pelo rizado ayudará a que luzcamos con una mirada despierta que será el punto de atención de nuestro rostro. Este peinado también agrega un toque juvenil y agrega un aire de elegancia a nuestro estilo, lo mejor es que puedes lucirla con tu melena con volumen o apostar por definir tus rizos para un peinado más controlado.

El pelo chino natural es un regalo al cual le puedes sacar mucho provecho, así que deja de ocultarlo y atrévete a lucirlo en tus 50. Este pelo no solo aporta fuerza y personalidad, es un sello característico de tu imagen, tu sello propio. Nicole Kidman es el ejemplo perfecto y nuestro máximo referente de que se puede licor espectacular y elegante con nuestra melena natural.