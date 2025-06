Jeremy Allen White es el nuevo embajador de Louis Vuitton y causa sensación en la moda.

Lo vimos conquistar la cocina en The Bear, pero ahora Jeremy Allen White también está cocinando estilo de alto nivel. El actor ha sido nombrado nuevo embajador de Louis Vuitton y, sinceramente, no podríamos estar más obsesionadas con esta nueva faceta.

Con su look relajado pero impecable, Jeremy ha logrado algo que pocas celebridades han podido, básicamente, verse lujoso sin perder su esencia. Louis Vuitton lo eligió como imagen masculina de la casa, y esa fue una jugada maestra. Su presencia transmite una mezcla entre rebeldía suave y elegancia natural que va perfecto con lo que desea proyectar Pharrell Williams.

En su primera campaña como embajador global, Jeremy aparece con piezas de la colección masculina que ya están marcando tendencia con esos accesorios de toque urbano que tanto amamos.

Lo más lindo de todo esto es que Allen representa a una nueva generación de íconos masculinos. Es sensible, auténtico, y tiene esa energía de “me visto bien porque me gusta, no porque debo impresionar”. Y eso, en el mundo de la moda, se siente como un respiro de autenticidad.

Desde su debut con la firma francesa, los comentarios no han parado. En redes, las fans celebran su evolución, los looks, y cómo cada imagen parece sacada de un editorial de ensueño. ¡Jeremy no solo actúa bien, ahora también modela como un profesional!

Este nuevo rol lo coloca al nivel de otras grandes figuras que han trabajado con la maison, pero con su toque personal es más introspectivo, más artístico, más él. Y eso es exactamente lo que hace que funcione tan bien.

Así que si aún no has visto las imágenes de su campaña, prepárate para enamorarte. Porque sí, Jeremy Allen White está marcando tendencia, y con Louis Vuitton como aliado, su camino en la moda apenas comienza.