El sorpresivo gesto de Carlos III que delataría su poco interés en reconciliarse con el príncipe Harry

El fin de semana pasado, se llevó a cabo una nueva edición de Trooping the Colour, que es una celebración muy importante para la Familia Real de Inglaterra. Como es costumbre, los miembros más cercanos al rey estuvieron presentes y, por supuesto, el príncipe Harry no figuró entre ellos, no solo porque no fue convocado, sino porque habría bastado un simple gesto para que quedara en evidencia que, al menos por ahora, Carlos III no tiene ningún interés en arreglar las cosas que lo distanciaron de su hijo menor.

Así es como el príncipe William y Carlos III demostraron que están más unidos que nunca

Uno de los actos clave en cada jornada del Trooping the Colour es la aparición pública de los miembros clave en la organización del monarca, entre los que el príncipe Harry no fue contemplado debido a que, aparentemente, el estado de su relación familiar está en un punto irreparable. Según un análisis hecho por la experta en realeza Judi James para The Express, que Carlos III mostrara el respaldo a la familia de los príncipes de Gales sería una señal de unión y lejanía de todo escándalo.

Una experta aseguró que Carlos III y el príncipe William buscan proyectar la imagen de una familia unida y alejada de los escándalos Getty

“Charles suele elegir a las personas más importantes de su vida para compartir con ellas esta aparición en el balcón. Y aunque Kate ha sido a menudo objeto de su atención, que precisamente se pusiera a hablar con el príncipe William, sugirió una nueva era de calidez y compatibilidad entre ellos”, apuntó.

La compatibilidad entre Carlos III y el príncipe William, que ya no considera a Harry, según expertos

Por otra parte, Jennie Bond mencionó a The Mirror que esta charla a la vista de todos podría haber sido una forma en que el rey y su heredero pretendieron dejar claro que comparten los mismos intereses y están alejándose tanto como es posible de las polémicas negativas.

A pesar de la renuncia de Harry, el príncipe William y Carlos III siguen siendo muy unidos Getty Archivo

“Creo que el hecho de que William estuviera platicando con su padre en el balcón fue una señal de que las cosas en la realeza ya están volviendo a la normalidad”, explicó, refiriéndose a que después de cinco años de la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle, y a pesar de las controversias en las que han sido involucrados, atraviesan una etapa donde están priorizando su imagen pública y están evidenciando que tienen la misma visión para el futuro de la corona.