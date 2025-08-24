Castillos y palacios del Reino Unido que están embrujados, ¿quiénes son sus fantasmas?

Los castillos y palacios del Reino Unido están llenos de historia y muchos de los sucesos ocurridos entre sus muros cuentan sucesos trágicos de sus habitantes, por eso no es de extrañar que entre sus muros se encuentren una gran variedad de fantasmas.

Te podría interesar: Kate Middleton y William estrenan nueva casa en Forest Lodge: así se ven sus otras residencias reales

Los fantasmas de los castillos y palacios del Reino Unido

Muchos de los testigos aseguran haber visto los fantasmas de reyes y reinas entre los muros de algunas de las propiedades más icónicas de la monarquía inglesa. Estas son solo algunas de sus apariciones.

Castillo de Windsor

Se dice que la residencia real está embrujada por numerosos fantasmas, entre ellos el rey Enrique VIII, el rey Jorge III e incluso un joven guardia de granaderos que se pegó un tiro en la Larga Marcha.

Pero el rey Carlos III, asegura haber visto el fantasma de su abuela, la reina Madre, deambulando por la biblioteca, haciendo sonar sus tacones.

El Castillo de Windsor ha sido testigo de cientos de acontecimientos históricos Mike McBey



Palacio de Buckingham

Cuando la propiedad pasó a manos de la familia real en 1703, ya contaba con un famoso fantasma, un monje encadenado que ronda la terraza trasera, donde había un monasterio.

También se dice que el secretario privado del rey Eduardo VII, el mayor John Gwynne, se alojó en la residencia real, donde murió disparándose después de divorciarse de su esposa.

Palacio de Buckingham. (Getty Images)

Castillo de Balmoral

Una de las historias de fantasmas más famosa del castillo donde la familia pasa sus vacaciones, es la de John Brown, un sirviente que era amigo íntimo de la reina Victoria, con quien supuestamente habría tenido un romance.

Los Windsor en Balmoral Getty Images

Palacio de Hampton Court

Se dice que este palacio alberga los fantasmas de dos de las esposas de Enrique VIII, el de su amada Jane Seymour, que murió en el palacio, pocos días después de dar a luz a su hijo.

Y Catalina Howard, decapitada por adulterio en 1542 cuando tenía 19 años, se dice que su fantasma repite el momento en que fue arrestada y corrió por el pasillo pidiendo clemencia.

Fantasmas de Hampton Court Getty Images

La torre de Londres

Aunque no es una casa, esta fortaleza ha albergado muchas muertes reales famosas y espantosas. Su fantasma más famoso es el de la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena , quien fue decapitada en 1536 en Tower Green. Se dice que su espíritu aún ronda el lugar de la ejecución.

Fantasmas de la Torre de Londres Getty Images

Estos son solo algunos de los recintos de la Familia Real Británica con historias fascinantes sobre fantasmas, pero se dice que hay más, ¿cómo convivirá la familia con ellos?

