Pink mocha: el manicure rosado que Selena Gomez puso en tendencia para el otoño 2025

Después de lucir colores intensos y vibrantes durante el verano, los colores más cálidos en variaciones neutras, regresan para conquistar el otoño, y el tono pink mocha es la transición ideal entre una estación y otra.

Celebridades como Selena Gomez ya han comenzado a llevar el pink mocha en sus uñas con gran elegancia y estilo, y muchas ya están listas para llevar uñas en este tono sofisticado.

Selena Gomez viraliza las uñas pink mocha

Fue durante la presentación de su nuevo perfume Rare Beauty, donde Selena lució un hermoso manicure en tono pink mocha que causó sensación de inmediato. La actriz y cantante lució este tono en uñas cortas y elegantes, demostrando que los detalles sutiles, son los más adecuados para llamar la atención.

Este tono de uñas fue el indicado para lucir junto a un vestido blanco perlado, creando un look minimalista de impacto.

¿Qué es el tono pink mocha?

El pink moca se perfila como el tono favorito para llevar la uñas en otoño, se caracteriza por su mezcla delicada del rosa empolvado con los matices cálidos del color café, creando el balance perfecto entre lo femenino y lo sofisticado.

Mientras que el rosa aporta frescura y sutileza, el matiz mocha añade un aire elegante y atemporal.

¿Cómo llevar el pink mocha en las uñas?

Gracias a su versatilidad, el pink mocha puede combinar con todo, desde tonos claros como el blanco o los marrones, hasta con tonos más atrevidos.

Lo importante es cuidar de los detalles, llevando uñas bien cuidadas y limpias para que el color pueda brillar por sí solo, creando manos elegantes y sofisticadas.

Pink mocha mate

El pink mocha se puede combinar con las tendencia de moda, como este diseño que tine un acabado mate muy bonito, perfecto para un look sofisticado.

Pink mocha ombré

Si prefieres, puedes optar por un diseño ombré, con acabado degradado que aporta elegancia por la forma tan sutil en que se integra el color.

Pink mocha en uñas cortas

Si prefieres un look más casual pero cuidado, este diseño puede ser el ideal para ti, con un acabado pulido y minimalista que nunca falla.

Sin duda, este color será uno de los favoritos de la temporada, pues entre los tonos nude, es uno de los más divertidos para lleva en otoño.