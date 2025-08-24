Esto cuesta la millonaria colección de anillos de Kate Middleton

Al formar parte de la Familia Real Británica, Kate Middleton es poseedora de algunas de las joyas más fascinantes de la monarquía, pero recientemente, su colección de anillos es la que está acaparando la atención.

La princesa de Gales, ha sido vista en diferentes actos oficiales usando delicados anillos de diamantes con toques minimalistas y diseños personalizados que mezclan tradición con tendencias actuales, muchos de estos anillos han sido regalos de su esposo, el príncipe William, que llevan un significado muy especial para su historia.

La colección de anillos de Kate Middleton

De acuerdo con el Daily Mail, la colección de anillo de Kate Middleton podría tener un valor económico de 10 mil libras, lo que equivale a unos 11 mil euros.

“Estas piezas de Kate sugieren que prioriza la sutiliza y el simbolismo por encima de la grandeza, manteniendo al mismo tiempo un aire de elegancia y sofisticación.

Aunque su anillo de compromiso se ha visto con menos frecuencia, su continua muestra de amor por el príncipe William viene reflejada a través de sus anillos de eternidad, que hablan de expresiones de afecto más personales y discretas”, reveló el medio.

Algunos de los anillos más icónicos de Kate son:

Anillo de compromiso de Kate Middleton Getty Images

Anillo de compromiso

El anillo de compromiso de Kate Middleton es sin duda el más icónico de su colección, no por su valor económico, sino por el valor sentimental que encierra, al haber pertenecido a la princesa Diana.

El impresionante zafiro, rodeado de 14 diamantes, es una pieza de joyería valorada en 350 mil euros.

Anillo de compromiso de Kate Middleton Getty Images

Anillos de eternidad de Kate Middleton

Se dice que la princesa de Gales cuenta con cuatro anillos de la eternidad, cada uno de ellos con un significado muy especial. Uno de los anillos eternidad de Kate, es su banda de matrimonio de oro galés que diseñó junto a su esposo, el príncipe William para el día de su boda.

El segundo es un anillo de eternidad de diamantes con engaste pavé de la colección Eclipse de Annouska, se lo regaló William tras el nacimiento del príncipe George, y está elaborado en oro blanco de 18 quilates y engastado a mano con 0,23 quilates de diamantes.

El tercero es un anillo Cartier Étincelle con 19 diamantes de talla brillante de 0,24 quilates, junto con 19 zafiros a juego, con un total de 0,34 quilates, que se le vió por primera vez en 2024. Se dice que fue un regalo de su esposo por su aniversario.

También tiene una banda de diamantes blancos que aporta una elegancia discreta que complementa a otros anillos manteniendo una simplicidad refinada.

