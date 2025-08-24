La dieta antiedad que sigue la reina Letizia para mantenerse en forma después de los 50

A sus 52 años, la reina Letizia sigue siendo un referente de estilo, pero más allá de sus impecables elecciones de moda, su secreto mejor guardado se basa en una alimentación consciente que además de mantenerla saludable, le permite lucir una silueta tonificada y una piel radiante que desafía el paso del tiempo.

Te podría interesar: ¿Por qué la reina Letizia no se pinta las uñas? Esta es la razón por la que prefiere un manicure natural

¿Cuál es la dieta antiedad de la reina Letizia?

Desde hace varios años, la esposa del rey Felipe VI, ha basado su alimentación en la famosa dieta Perricone, un plan nutricional antiedad que fue diseñado por Nicholas Perricone, un dermatólogo que hizo investigaciones sobre la relación que hay entre la inflamación celular, causada por alimentos procesados, y el envejecimiento.

La dieta no solo se basa en la pérdida de peso, también en la salud de la piel, a través del consumo de alimentos antiinflamatorios, para acostumbrar al organismo a consumir alimentos sanos y orgánicos, evitando todos los procesados.

Alimentos como el salmón, el aceite de oliva, los frutos secos, las verduras de hoja verde y las frutas con bajo índice glucémico son la base de esta dieta.

Dieta de la reina Letizia (Getty Images)

Te podría interesar: La reina Letizia usa este tratamiento de pelo para cubrir las canas sin tinte

¿Qué desayuna la reina Letizia para estar saludable?

Al ser una seguidora de la dieta perricone, la reina Letizia evita consumir pan y otras harinas en el desayuno, en su lugar, consume un omelette de tres claras y una yema de huevo, acompañado de 100 0 150 gramos de salmón a la plancha.

También agrega un tazón de avena con melón, frutos rojos del bosque, té verde y un vaso de agua. Este desayuno es proteico y le aporta la energía necesaria para comenzar el día.

Sin embargo, Letizia Ortiz no es la única royal que cuida de su alimentación, otras mujeres de la realeza mantienen una dieta estricta, como Kate Middleton que lleva una dieta casi vegetariana, o la princesa Diana, que para mantenerse en forma tomaba el mismo desayuno todos los días, basado en avena y frutos rojos.