¿Por qué la reina Letizia no se pinta las uñas? Esta es la razón por la que prefiere un manicure natural

La reina Letizia se ha caracterizado por ser una de las royals mejor vestidas, con un estilo pulido y contemporáneo que combina prendas clásicas con tendencias actuales que suelen reflejar sobriedad, funcionalidad, frescura y modernidad; sin embargo, hay un detalle que siempre ha llamado la atención: sus uñas.

Aunque algunas mujeres de la realeza suelen llevar las uñas esmaltadas, siguiendo el protocolo impuesto por la reina Isabel II, que incluso tenía su tono de esmalte favorito, la reina Letizia nunca lleva las uñas esmaltadas, ¿será una decisión personal o cuestión de protocolo?

¿Por qué la reina Letizia no se pinta las uñas?

De acuerdo con fuentes cercanas a la monarquía española, la reina Letizia odia los imprevistos, y dado que las uñas se pueden romper, agrietar o despintar, dañando su look impecable, la royal prefiere mantener sus uñas al natural y sin color.

Durante años, Doña Letizia ha mantenido sus uñas cortas con una ligera forma redondeada y sin color, para evitar los imprevistos de último momento que obliga llevar un manicure pulido y elegante.

Por qué no se pinta las uñas la reina Letizia Getty Images

Las únicas ocasiones en las que Letizia Ortíz pintó sus uñas

A pesar de mantener sus uñas al natural, a Letizia se le ha visto con esmalte en solo tres ocasiones, la primera fue cuando fue presentada como la prometida del ahora rey Felipe VI, luciendo uñas princesa en blanco translúcido para que luciera su anillo de compromiso.

Uñas princesa de la reina Letizia Getty Images

La segunda fue en el día de su boda, aunque apostó por una capa de esmalte transparente para darle brillo a sus uñas.

En las tercera ocasión lució un color mucho más atrevido, un rojo cereza que llevó en el 2018, cuando Leonor recibió el Toisón de Oro.

Uñas en tono rojo cereza de la reina Letizia Getty Images

¿Cuál es el protocolo que deben seguir las royals para sus uñas?

Algunas de las royals más influyentes de la monarquía europea no han renunciado a llevar color en sus uñas, aunque sí siguen un protocolo que, algunos creen, fue impuesto por la reina Isabel II, que establece el uso de tonos nude y discretos para un manicure minimalista con elegancia.

Kate Middleton, Meghan Markle o Maxima de Holada, son solo algunas de las mujeres de la realeza que apuestan por tendencias minimalistas con tonos nude que aporten elegancia a sus looks.