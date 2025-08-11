Suscríbete
Realeza

El económico esmalte de uñas que usó la reina Isabel II y que ahora usan también Kate Middleton y Charlotte

El esmalte de uñas preferido por la reina Isabel II, y que ahora también usan Kate Middleton y su hija, la princesa Charlotte, es accesible y económico.

August 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
El esmalte de uñas de la reina Isabel II y Kate Middleton

Getty Images

El reinado de la reina Isabel II estuvo marcado por decisiones históricas y por su estilo impecable, que ha dejado huella incluso en los detalles más pequeños que son un reflejo de su gusto y personalidad, como su esmalte de uñas, que se ha convertido en un clásico, que ha trascendido a otras generaciones de la realeza.

Y es que la marca favorita de esmalte de uñas de la reina, ahora forma parte de los clásicos de belleza de Kate Middleton y de su hija, la princesa Charlotte.

¿Cómo deben ser las uñas de la realeza según la reina Isabel II?

La reina Isabel II estableció por regla, que las mujeres de la realeza no deben usar colores llamativos en las uñas, y deben elegir tonos nude que resalten la belleza de las manos con elegancia.

Ella misma daba el ejemplo usando un color nude para su manicure, un color de uñas que usó desde los años 80.

reina Isabel II

Getty Images

¿Cuál es el esmalte favorito de la reina Isabel II?

La reina Isabel usaba el color Ballet Slippers de la marca de esmaltes para uñas, Essie, con un valor aproximado de 192 pesos mexicanos.

Fue un color que se lanzó como edición limitada que emulaba el color rosa de palo de las zapatillas de ballet, pero se volvió tan popular, que la marca decidió convertirlo en uno de sus tonos estrella, y aún se puede conseguir en el mercado.

Kate Middleton sigue la regla de la reina Isabel II con uñas nude

Como siempre, Kate se adapta al protocolo impuesto por la monarca más longeva del Reino Unido, y siempre apuesta por tonos nude para su manicure, que muy probablemente encuentra en la gama de la marca de esmaltes que siempre usó la reina.

Sin embargo, la que ha sorprendido es la princesa Charlotte, quien durante la final de Wimbledon, apostó por un tono más colorido y alegre, un tono caramelo ideal para una niña de su edad.

Kate Middleton y Charlotte.

Getty Images

Algunos aseguran que fue un poco rebelde al llevar un tono más intenso de lo permitido; sin embargo, su mamá pudo haberlo aprobado por su corta edad, que le permite llevar tonos más alegres, pero al crecer, seguramente se adaptará al protocolo real.

kate middleton princesa Charlotte reina Isabel II
Melisa Velázquez
