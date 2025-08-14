Esto es lo que Kate Middleton desayuna todos los días para mantenerse saludable

Así como la princesa Diana tenía su desayuno favorito para mantenerse en forma, Kate Middleton ha seguido sus pasos y comienza su día a día con un desayuno lleno de energía que la mantiene saludable.

Tanto Kate como su esposo, el príncipe William, consumen este alimento por las mañanas para mantener un estilo de vida saludable.

¿Qué desayuna Kate Middleton para mantenerse saludable?

El biógrafo oficial de la princesa de Gales, Robert Jobson, ha revelado en su libro ‘Katherine, la princesa de Gales’, el desayuno favorito de la esposa de William, un alimento fácil de preparar que además es ideal para bajar los niveles de colesterol.

“Kate prefiere la avena energética para el desayuno y ambos (Kate y William) comen poco a la hora del almuerzo, disfrutan de ensaladas y frutas”.

El autor también menciona que Kate suele comer algunos bocadillos saludables, y durante su visita al Hospital Great Ormond Street, Kate le confesó a un niño que le gusta comer muchas aceitunas.

Desayuno de Kate Middleton Getty Images

¿Cómo es el desayuno de Kate Middleton?

La princesa come un tazón de avena preparada que acompaña con frutas de temporada, además, se dice que agrega un jugo verde de col rizada, espirulina, espinaca, matcha y arándanos.

Para el almuerzo, Kate prepara una fresca ensalada de sandía con palta, pepino y hojas de menta.

Sin embargo, la dieta no es la única herramienta de Kate para mantenerse saludable, se dice que practica todos los días su deporte favorito, el tenis, para llenarse de energía y mantener su cuerpo en movimiento.

Beneficios de comer avena

De acuerdo con especialistas en nutrición, la avena es alimento excelente para mantener en equilibrio los niveles de colesterol, gracias a su alto contenido de fibra, tiamina, fósforo y magnesio, que ayudan a mantener un metabolismo energético.

