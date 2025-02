¿El príncipe Harry odia la vida en Estados Unidos? Esto dice un experto real

El autor real, Tom Quinn, insinuó que el príncipe Harry podría odiar la vida en Estados Unidos, ya que su rutina en este lugar le resulta “aburrida”. Por el momento el duque de Sussex ha dicho todo lo contrario.

El experto, quien acaba de lanzar al mercado su nuevo libro “Yes, Ma’am – The Secret Life of Royal Servants”, “Sí, señora – La vida secreta de los sirvientes reales” en español, dijo al diario The Sun que el príncipe Harry está “aburrido” de algunos aspectos de vivir en California y aseguró que antiguos amigos del royal en el Reino Unido aparentemente han admitido que la vida de Harry en Estados Unidos “no es exactamente lo que soñó que sería”.

Afirman que el príncipe Harry se aburre en California SussexRoyal

Quinn afirmó : “Simplemente no tiene nada que hacer: desde la infancia ha sido entrenado para ser un miembro de la realeza, asistiendo a eventos de caridad y reuniéndose con el público y ha tirado todo eso a la basura”.

El experto continuó: “Los amigos dicen que ha hecho un buen trabajo ayudando en la mansión de Montecito, paseando al perro y cuidando a los niños”, afirmó el autor. “Pero la verdad es que está aburrido. No puede salir de la mansión sin un equipo de seguridad y los vecinos de la pareja, muchos de los cuales son mucho más famosos que la pareja real, no le prestan demasiada atención cuando ven a Harry por ahí”.

¿Qué opina el príncipe Harry sobre su vida en Estados Unidos?

De acuerdo con el diario The Mirror, el propio Harry ha dicho todo lo contrario sobre su vida en California, diciendo que le ofrece mucha más privacidad y libertad para él y sus hijos, lo que le permite hacer cosas que “indudablemente no podría hacer en el Reino Unido”.

La misma fuente afirma que en un evento celebrado en diciembre, el hijo menor de Carlos III dijo que su nueva vida en Estados Unidos es lo que su difunta madre, Lady Di, hubiera “querido” para él y cuando le preguntaron si planeaba quedarse en California para siempre, respondió que sí. “Disfruto mucho de vivir aquí y de criar a mis hijos aquí”, sentenció Harry.

Sin embargo, el duque de Sussex también ha dejado claro que, aunque esté seguro de que California siempre será la base de su familia, todavía quiere que Archie y Lilibet conozcan el Reino Unido y pasen tiempo en su país de origen.

El príncipe Harry vive en Estados Unidos desde 2020. Getty Images

¿Cómo es Montecito, California, el lujoso lugar donde viven Meghan Markle y el príncipe Harry?

Montecito es una ciudad secreta no incorporada en el condado de Santa Bárbara, encontrada entre las montañas de Santa Ynez y el océano Pacífico. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en la actualidad, el área cuenta con menos de 10 mil habitantes.

De acuerdo con el diario británico The Telegraph, Montecito es, en apariencia, “un paraíso del siglo XXI con sus mansiones, bares de jugos y clima mediterráneo”.

A su vez, el lugar de residencia de los duques de Sussex y otra decena de celebridades cuenta con la vista de una costa espectacular, con playas kilométricas, lamida por el océano Pacífico y la frescura dotada por una salpicada de palmeras, araucarias y pinos centenarios.

Montecito es una de las áreas más exclusivas de Santa Bárbara MattGush/Getty Images/iStockphoto

Entre las actividades que rodean a los habitantes de esta exclusiva región de Norteamérica se encuentran: exclusivas pistas de bolos, clases de bicicletas estáticas al aire libre, actividades en piscinas con agua más azul y visitas en tren hasta la playa. “Es como un universo diferente al subversivo barrio de surf de Funk Zone, a cuatro millas al oeste de Santa Bárbara”, se asegura desde The Telegraph.

Las carreteras más importantes que atraviesan Montecito incluyen East Valley Road, Mountain Drive y Sycamore Canyon Road, todas ellas parte de la Ruta Estatal 192. La estación de tren más cercana con servicio de Amtrak es Santa Bárbara.

¿Qué celebridades viven en Montecito, además del príncipe Harry y Meghan Markle?

Por la exclusividad y fama del área, Montecito ha atraído a los residentes más influyentes del mundo, siendo un área que cuenta con un ingreso medio de 130 mil 123 dólares por familia.

Entre las celebridades con las que Harry y Meghan pueden encontrarse constantemente en cualquier tipo de paseo matutino se encuentran: Ariana Grande, Oprah Winfrey, Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Orlando Bloom, Ellen DeGeneres, Greta Garbo, Adam Levine, entre otras.