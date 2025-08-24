Suscríbete
¡Hola, balayage! Kate Middleton presume nuevo look con tinte rubio: FOTO

La princesa de Gales nos deja claro que este otoño hay que darle una oportunidad al tinte rubio dorado.

August 24, 2025 
Karen Luna
Kate Middleton

Después de meses lejos del ojo público por motivos de salud, Kate Middleton reapareció este fin de semana en Balmoral, Escocia, y lo hizo con un look que no pasó desapercibido: una melena más clara, brillante y veraniega que sorprendió a todos. La princesa de Gales mostró un rubio cálido tipo balayage que le da un aire renovado, suave y luminoso… ¡y que ya está dando de qué hablar en todo el mundo!

La princesa de Gales presume nuevo look balayage

Kate asistió este domingo a un servicio religioso en la capilla de Balmoral junto a miembros de la familia real. Bajo la luz escocesa, su melena lucía más clara que nunca: un tono “honey bronde” (mezcla de rubio miel y castaño claro), logrado con mechas sutiles tipo balayage que aportan dimensión sin perder naturalidad.

No fue un cambio radical, pero sí un gesto claro de que Kate está lista para dejar atrás la sombra y volver al centro de la escena, con un look que respira optimismo y salud.

¿Qué tiene de especial este nuevo rubio?

Este tono no es un rubio cualquiera porque no es frío, ni platinado, ni drástico. Es un rubio cálido, casi acariciado por el sol, que ilumina el rostro sin cambiar por completo su esencia. Lo más probable es que haya apostado por técnicas como el balayage y el “babylights”, que permiten un acabado suave, sin líneas marcadas ni mantenimiento exagerado.

¿Cómo es el balayage “honey bronde”?

Según estilistas profesionales, el “honey bronde” es una de las tendencias más populares de 2025 porque suaviza las facciones, da luz al rostro y rejuvenece sin esfuerzo.

Además del cambio visual, hay algo emocional en esta elección. Kate reaparece más clara, más luminosa y más tranquila, luego de meses difíciles marcados por su tratamiento contra el cáncer. Este nuevo tono de cabello parece decir: “Estoy volviendo, con calma, pero con fuerza”.

Muchos se preguntan si este look marcará el regreso definitivo de Kate a la vida pública. Por ahora, lo cierto es que ha dejado claro que sigue siendo un ícono de estilo, incluso en los momentos más delicados. Su nuevo balayage no solo es tendencia, sino también una muestra de que la belleza también puede ser un reflejo de la resiliencia.

Karen Luna
