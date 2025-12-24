Suscríbete
William y Harry recuerdan con tristeza cómo fue la última conversación con su madre

Los príncipes Harry y William comparten emotivos recuerdos sobre la ternura de la princesa Diana como madre y rememoran los detalles de su última conversación con ella.

Diciembre 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Fue el 31 de agosto de 1997 cuando la princesa Diana murió en un trágico accidente en París, sus hijos, el príncipe William tenía 15 años y el príncipe Harry 12, y ambos quedaron destrozados con la terrible noticia.

Con el paso de los años, al crecer y madurar, ambos príncipes han compartido cómo la pérdida de su madre marcó profundamente sus vidas, y aunque la recuerdan con cariño y admiración, en sus palabras siempre se percibe una sutil y persistente nostalgia.

Fue durante una entrevista para el canal de televisión británico ITV en el año 2017, donde el príncipe William y el príncipe Harry hablaron con detalle sobre la última conversación que tuvieron con su madre antes de morir.

Harry, que en ese momento tenía 12 años, recuerda que ocurrió unas horas antes de que su madre sufriera el fatídico accidente que le quitó la vida: “Nos llamaba desde París, no recuerdo lo que dije pero todo lo que recuerdo es probablemente lamentar por el resto de mi vida cuán corta fue esa llamada”.

Harry y yo estábamos desesperadamente apurados por decir adiós (y seguir jugando). Ya saben (por decir): ‘Nos vemos'… Si hubiese sabido lo que iba a pasar, obviamente no hubiese sido tan indiferente ante eso (la llamada) y todo lo demás”, señaló.

Harry y William se encontraban bajo el cuidado de su padre, el entonces príncipe Carlos, en el Castillo de Balmoral, donde también estaban la reina Isabel II y el príncipe Felipe, mientras Diana se encontraba en París de vacaciones con Dodi Al Fayed.

El príncipe William también admitió que recordaba cada palabra que su madre le había dicho en esa última llamada, pero no lo quiso revelar.

Getty Images

¿Cómo era la princesa Diana como madre?

En la misma entrevista, Harry y William también dieron algunos detalles sobre cómo era la princesa Diana como madre, y además de amorosa, ambos la recuerdan como una madre divertida y alegre.

Cuando la gente me dice: ‘Entonces, (tu madre) era divertida. Danos un ejemplo’, todo lo que puedo escuchar es su risa en mi cabeza”, dijo Harry. “Uno de sus lemas cuando me hablaba era: ‘Puedes ser tan travieso como quieras, simplemente no dejes que te pillen”, añadió el príncipe.

Ella era una de las madres más traviesas. Nos venía a ver jugar fútbol y nos metía dulces en nuestras medias”, recordó William.

Melisa Velázquez
