Después: Ludwika Paleta protagoniza una historia íntima sobre el duelo y la maternidad

A veces una película llega justo para tocarte fibras que no sabías que seguían sensibles, y Después es exactamente eso. Ver a Ludwika Paleta compartir pantalla con su hijo, Nicolás Haza, agrega una capa de honestidad que se siente incluso antes de que arranque la historia.

La directora Sofía Gómez nos lleva de la mano por un viaje fuerte, donde el silencio pesa, la maternidad duele y la identidad se vuelve un espejo incómodo.

¿De qué va la película Después protagonizada por Ludwika Paleta?

En Después, Ludwika da vida a Carmen, una madre que vive el golpe más duro de su vida cuando su hijo Jorge —interpretado por Nicolás— muere de forma repentina. No está claro si fue un accidente o un suicidio, y esa incertidumbre se convierte en el motor de una búsqueda interior en la que Carmen empieza a reconstruir al joven que era su amigo, su confidente, y descubre que hay secretos que jamás vio venir.

Lo que hace que esta historia sea especialmente íntima no es solo la pérdida, sino la conexión real entre madre e hijo. Según la directora Sofía Gómez Córdova, Carmen no solo enfrenta el duelo, sino que se cuestiona su identidad, su maternidad y las decisiones que la llevaron hasta ahí. Entre medio de silencios, memorias contradictorias y sentimientos encontrados, la película nos invita a reflexionar sobre quién era realmente Jorge, lo que intentaba ser y lo que Carmen nunca supo.

“Fue una experiencia dura, la película es dura. Hacerla con mi hijo, interpretando a mi hijo, fue una experiencia muy linda, pero dura”, comentó la actriz platicando un poco de cómo fue su experiencia en este proyecto.