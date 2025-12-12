El rey Carlos III compartirá un importante mensaje sobre su diagnóstico de cáncer en televisión

Este viernes 12 de diciembre, el rey Carlos III ofrecerá un mensaje profundamente personal y lleno de esperanza para quienes enfrentan el cáncer, al compartir públicamente detalles de su propio diagnóstico durante una transmisión televisiva en el Reino Unido.

Desde la primavera de 2024, Carlos III ha compartido periódicamente actualizaciones en conversaciones con otros pacientes de cáncer, y ha hablado abiertamente sobre los desafíos de manejar los efectos secundarios del tratamiento.

El menaje del rey Carlos III sobre su diagnóstico de cáncer

El rey Carlos III de 77 años, ha grabado un mensaje en vídeo sobre su lucha contra el cáncer en su casa de Londres, Clarence House, el cortometraje se emitirá como parte del especial Stand Up To Cancer de Channel 4, producido en colaboración con Cancer Research UK para generar conciencia y recaudar fondos cruciales para el tratamiento y la investigación del cáncer.

Se espera que Carlos, quien anunció su diagnóstico de cáncer en febrero de 2024 , hable sobre la importancia de las pruebas de detección temprana, además de compartir algunas reflexiones sobre su propia recuperación, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

¿Cómo ha sido la vida del rey Carlos III con cáncer?

Se sabe que el Rey recibe tratamiento regular para su cáncer no revelado y ha sido notablemente abierto al hablar de su experiencia, en parte para ayudar a normalizar la conversación y animar a otros a hacerse las pruebas de detección.

Su regreso a sus funciones después de su tratamiento inicial en 2024 también lo llevó a él y a su esposa, la reina Camilla, a visitar un importante hospital oncológico en Londres. En mayo de 2025, tras su breve visita a Canadá, los asesores del palacio dieron una idea de cómo, al igual que millones de personas, Carlos vivía con la enfermedad.

“Lo que uno aprende sobre esta enfermedad es que simplemente la controla, y eso es lo que él hace”, dijo uno.

“La ciencia médica ha logrado avances increíbles, y sinceramente no veo ninguna diferencia en él”, añadió el asistente en aquel momento. “Siempre y cuando hagas lo que dicen los médicos y vivas tu vida con la mayor normalidad posible. Eso es exactamente lo que él está haciendo”.

