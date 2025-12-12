Entretenimiento
Fátima Bosch
Fátima Bosch, mexicana ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2025
Fátima Bosch lleva el look ideal para lucir como una Miss Universo esta Navidad
La Miss Universo, Fátima Bosch, acudió a la embajada de México en Washington, deslumbrando con un look sofisticado y perfecto para esta Navidad.
Diciembre 12, 2025
·
Melisa Velázquez