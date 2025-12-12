Suscríbete

Fátima Bosch, mexicana ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2025

El look invernal de Fátima Bosch que es ideal para esta Navidad
Fátima Bosch lleva el look ideal para lucir como una Miss Universo esta Navidad
La Miss Universo, Fátima Bosch, acudió a la embajada de México en Washington, deslumbrando con un look sofisticado y perfecto para esta Navidad.
Diciembre 12, 2025
Melisa Velázquez