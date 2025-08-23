Suscríbete
¿Quién es Giovanni Tronchetti Provera? El nuevo novio de Chiara Ferragni

Todo lo que debes saber sobre el galán de la influencer italiana.

August 23, 2025 • 
Karen Luna
Chiara Ferragni.jpg

¿Quién es Giovanni Tronchetti Provera? El nuevo novio de Chiara Ferragni

Instagram

Chiara Ferragni, la empresaria digital italiana que transformó su estilo en un imperio, vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Tras meses en los que su vida personal ha sido un tema constante en los titulares, un nombre empieza a sonar con fuerza: Giovanni Tronchetti Provera, el hombre que estaría ocupando un lugar especial en su corazón. Pero, ¿quién es él y por qué todos en Europa hablan de esta nueva pareja?

Giovanni Tronchetti Provera: familia y orígenes

Giovanni no es un completo desconocido en el mundo empresarial europeo. Pertenece a una de las familias más influyentes de Italia. Es heredero del emporio Pirelli, la famosa compañía de neumáticos que ha marcado la historia de la industria automotriz en el mundo. Su apellido, para quienes siguen de cerca la vida social y corporativa, está ligado al lujo, a los negocios y a una tradición de poder.

A sus poco más de 30 años, Giovanni ha sabido abrirse camino en los consejos directivos y hoy es considerado un empresario joven con gran visión estratégica. Aunque su vida privada siempre fue discreta, ahora su nombre comienza a ser parte de la conversación global gracias a su vínculo con Ferragni.

¿Cómo se conocieron Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti Provera?

Una de las grandes preguntas que muchos se hacen es cómo surgió esta relación. Según medios italianos, Giovanni y Chiara se habrían conocido en círculos sociales comunes en Milán. Ambos pertenecen a un mundo en el que moda, lujo y negocios se cruzan de manera natural. Lo que comenzó como encuentros casuales en eventos, se fue transformando en una conexión más personal, y recientemente han sido vistos compartiendo momentos fuera del ojo público.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación en redes sociales, las imágenes difundidas por paparazzi y el simple hecho de que ella no lo niegue, ya generan una enorme expectativa.

El estilo de vida de Giovanni Tronchetti Provera

Si algo lo caracteriza es su perfil reservado. A diferencia de otros herederos, Giovanni no suele exhibir su vida en redes sociales. Prefiere los viajes discretos, los deportes, y mantiene su vida personal lejos del escándalo mediático. Esta actitud contrasta con la exposición de Chiara, pero también podría ser lo que la influencer necesita en esta nueva etapa: un equilibrio entre la vida pública y la intimidad.

Chiara Ferragni y su nueva etapa amorosa

Después de su separación de Fedez, Chiara ha estado enfocada en su faceta empresarial y familiar. Ahora, con el rumor cada vez más fuerte de este nuevo romance, muchos de sus seguidores la ven sonreír de nuevo. Giovanni llega a su vida en un momento de transición, donde ella busca recuperar estabilidad y reencontrar la frescura que siempre la caracterizó.

Apenas estamos conociendo a Giovanni Tronchetti Provera, pero su relación con Chiara Ferragni ya está captando titulares. La unión entre una de las influencers más poderosas del mundo y un heredero de una de las familias más influyentes de Italia parece tener todos los elementos para convertirse en la historia del año en Europa.

¿Será este el nuevo capítulo de amor que Chiara estaba esperando?

Karen Luna
