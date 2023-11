¿El príncipe William y Harry pueden reconciliarse? Un experto revela si su relación tiene remedio

Mucho se ha especulado acerca del posible ocaso del fenómeno Megexit, aquel que comenzó en 2020 cuando los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, decidieron comenzar una vida alejada del reino, en Montecito, California, en Estados Unidos, nación originaria de la también ex actriz.

Sin embargo, son pocas las pruebas que dan fé de que todas las teorías acerca del regreso de Harry a Inglaterra sean reales, ya que si bien se han suscitado hechos como la visita del ex príncipe al sepulcro de su abuela Isabel II, no existen pruebas de que el ahora duque haya accedido, hasta ahora, a tener reuniones de reconciliación con su padre, quien recientemente festejó su cumpleaños número 75 y no invitó al menor de sus descendientes a la cena en su honor.

Todo esto ha suscitado que los expertos en realeza fabulen acerca de las posibilidades reales que existen para que Harry termine con su autoexilio y finalmente acceda a volver a tener una estrecha relación con su padre, Carlos III, y su hermano, el príncipe William y futuro monarca del Reino Unido.

El lanzamiento de la autobiografía del príncipe Harry potenció su distanciamiento del reino amazon.com

Omid Scobie, experto en Casa Real británica, niega las posibilidades de un reencuentro entre los hijos de Lady Di

Durante los inicios de 2023, el esposo de Meghan Markle decidió lanzar una bomba en contra de los Windsor, lanzando su libro de memorias, en el cual confirmó su mala relación con sus familiares, en especial con su hermano mayor y su padre.

Dicha publicación suscitó la reacción de William, quien emitió una contrarespuesta a las declaraciones de su pelirrojo hermano, revelando a fuentes cercanas que consideraba a Harry como un “desertor” al no seguir los ideales de protección a la Corona.

De acuerdo con Omid Scobie, aunque ambos príncipes perseguían los mismos ideales, uno de ellos prefirió proteger a la Corona Getty Images

Ante esto, el amigo cercano al duque de Sussex y periodista especializado en realeza británica, Omid Scobie, está a punto de rematar el conflicto existente entre los hijos de la difunta Diana de Gales, por medio de la publicación de su libro “End game”, el cual promete revelar los motivos por los cuales no habría vuelta atrás en la ruptura que existe en la relación de los príncipes de Gales.

Para la revista estadounidense People, el periodista ha declarado: “Vi la liberación de Spare por parte de Harry como su último intento de decirle a su familia cómo se ha sentido durante años. Porque claramente nunca ha habido una oportunidad lo suficientemente abierta para tener estas conversaciones o compartir estos sentimientos”, dejando en claro que las revelaciones del menor de los hijos de Carlos pudo haber sido solo el principio de una ruptura inevitable y que ya no tiene ningún remedio.